Kaiden Guhle demeurera avec le Rocket

Pas de chicane : les 33 joueurs présents actuellement au camp d’entraînement du Rocket de Laval devraient demeurer avec cette équipe en vue de la prochaine saison et cela inclut le défenseur Kaiden Guhle, choix de première ronde du Canadien au plus récent repêchage.

«Dans une année normale dans la Ligue américaine, je ferais des coupures, des joueurs iraient dans l'ECHL et d’autres retourneraient chez les juniors. On prendrait des décisions. Là, il n'y en aura pas de décisions», a dit l’entraîneur-chef du Rocket Joël Bouchard, mercredi, expliquant en vidéoconférence que la présente pandémie de COVID-19 provoque une telle situation.

Tel qu’indiqué par Bouchard, le mandat a été clairement exposé aux entraîneurs du Rocket: on garde tout le monde et il y aura peut-être même d’autres joueurs qui s’ajouteront plus tard.

Pour l’heure, l’incertitude plane sur une possible reprise des activités, que ce soit dans la Premier AA League (ECHL) ou dans le junior (OHL et WHL). Le Rocket doit pour sa part entamer sa saison en février alors que le club de Laval risque de s’en tenir à affronter les autres clubs du Canada.