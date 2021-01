«Il faut regarder à court terme»

La gestion des gardiens de but sera un enjeu particulier cette saison dans la Ligue Nationale avec un calendrier compressé en raison de la pandémie de COVID-19.

L’entraîneur des gardiens du Lightning de Tampa Bay Frantz Jean, qui était l’invité de l’émission JiC mardi, entrevoit d’ailleurs une situation difficile d’autant plus que le Lightning a vu quelques-uns de ses matchs repoussés en début de saison. «Ça a changé le plan qu’on avait établi pour nos gardiens de but. Présentement, on y va de semaines en semaines. On ne peut pas regarder trop loin avec la situation actuelle à travers la Ligue».

Avec l’absence de Nikita Kucherov en ce début de campagne chez le Lightning, d’autres joueurs ont dû prendre la relève. Mathieu Joseph, Anthony Cirelli, Mitchell Stephens et Alexander Volkov ont notamment obtenu du temps de glace qu’ils n’auraient pas eu en temps normal. Il s’agit là d’une belle opportunité pour eux selon Frantz Jean. «Ça donne la chance aux jeunes de se faire valoir et de montrer à l’organisation ce qu’ils sont capables de faire».

Tampa Bay est actuellement au premier rang de la section Centrale. Malgré une opposition en apparence plus faible dans cette section, avec des équipes en reconstruction comme les Red Wings de Détroit et les Blackhawks de Chicago, Frantz Jean affirme qu’aucun match ne peux être pris à la légère. «Tous les matchs dans la LNH sont chaudement disputés. Il faut se présenter chaque soir peu importe l’adversaire».

Vous pouvez voir l’intégralité de l’entrevue de Frantz Jean avec Jean-Charles Lajoie dans la vidéo ci-dessus.