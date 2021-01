«C’est très bon pour moi» - Toffoli

S’il y en a un pour qui l’adaptation à sa nouvelle équipe n’a pas été un problème, c’est Tyler Toffoli. Après seulement 12 jours de calendrier, il partage le sommet de la Ligu nationale de hockey (LNH) avec une récolte de cinq buts.

L’attaquant de 28 ans pourrait en compter trois ou quatre de plus à sa fiche s’il avait profité de quelques-unes des occasions de marquer qui se sont présentées à lui lors des deux premiers matchs.

N’empêche, cette récolte de cinq buts, assortie de trois mentions d’assistance, lui a valu, lundi, d’être nommé première étoile de la semaine dans la LNH.

Historiquement, l’Ontarien n’a jamais tardé à se mettre en marche dans un nouvel environnement. Ses six buts en 10 rencontres à son arrivée à Vancouver, en février et mars 2020, en sont une belle preuve.

Sauf que le faire en cours de saison lorsque tout le monde est sur son erre d’aller paraît un peu plus facile qu’au terme d’un camp d’entraînement écourté à huit jours au cours duquel plusieurs joueurs tentent d’apprivoiser un nouveau système.

«Notre entraîneur a fait de l’excellent boulot en gardant les trios intacts et en s’assurant de donner du temps de jeu à tout le monde, a louangé l’ancien joueur des Kings et des Canucks. En plus de permettre à tous les membres de l’équipe de former un tout rapidement, ç’a facilité notre intégration à nous, les nouveaux.»

Ça clique avec Kotkaniemi

On l’a écrit un peu plus tôt, si Toffoli avait été un peu plus opportuniste, sa production avoisinerait déjà les 10 buts. Et Jesperi Kotkaniemi afficherait beaucoup plus que deux maigres mentions d’assistance.

Seulement au cours des deux premiers matchs, Toffoli a reçu deux passes dans l’enclave provenant du bâton de Kotkaniemi. La première, contre Toronto, a mené à une excellente occasion: un tir sur réception à bout portant. En revanche, la seconde contre les Oilers a plutôt été bousillée.

Et c’est sans compter cette remise de Kotkaniemi à Toffoli, derrière le filet des Maple Leafs, qui a permis à Joel Armia d’obtenir une excellente occasion de secouer les cordages.

«Il est très efficace en échec avant, dans la poursuite de la rondelle et pour effectuer des jeux dans des espaces restreints, a énuméré l’attaquant à propos du jeune Finlandais. C’est évidemment très bon pour moi. Plus nous sommes en possession de la rondelle longtemps et souvent, plus les occasions de me démarquer sont nombreuses. C’est un domaine dans lequel j’ai toujours été bon.»

Ajustement minime

Droitier, Toffoli n’a pas non plus eu de difficulté à s’adapter au côté gauche, flanc sur lequel l’utilise Julien depuis le début de la saison.

«On a passé beaucoup de temps dans le territoire adverse, donc ça aide, a-t-il fait remarquer. La plus grosse mise au point survient sur les attaques en entrées de zone lorsque vient le temps de trouver les ouvertures et les lignes de passes.»

Et puisqu’une fois bien installé, son rôle consiste à décocher des tirs de l’enclave, le facteur gaucher ou droitier ne tient plus vraiment.

Voyez le point de presse de Tyler Toffoli dans la vidéo ci-dessus.