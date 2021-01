Raptors et Pacers se partagent les honneurs

Les Raptors de Toronto ont été incapables de vaincre les Pacers lors d’un second match en autant de soirs, lundi à Indianapolis, alors qu’ils se sont inclinés au compte de 129 à 114.

Les hommes de Nick Nurse ont été incapables de reproduire leur succès de la veille, eux qui avaient vaincu la même équipe par cinq points.

Dès les premiers instants du match, les Pacers se sont procuré les devants et ils ont tenu le coup, malgré une remontée de la formation canadienne tôt au quatrième quart.

Malcolm Brogdon est celui qui a fait le plus mal aux Raptors, grâce à une soirée de 36 points, en plus d’ajouter sept rebonds et neuf passes décisives. Il a reçu l’aide de Jeremy Lamb et Myles Turner, qui ont tous les deux franchi la barre des 20 points.

Dans le camp de l’équipe perdante, Fred VanVleet et Norman Powell ont animé l’attaque des leurs avec des récoltes respectives de 25 et 24 points.

Pour sa part, le Québécois Chris Boucher a marqué neuf points et amassé autant de rebonds, en plus de 29 minutes de jeu.

L’équipe torontoise aura un gros défi auquel faire face si elle souhaite retrouver le chemin de la victoire, puisque leur prochain match sera contre les Bucks de Milwaukee, mercredi.

Deux arbitres marquent l’histoire

Pour la toute première fois de l’histoire de la NBA, deux arbitres féminines faisaient partie du même groupe d’officiels pour la tenue d’un match de saison régulière.

En compagnie de l’arbitre en chef Sean Wright, Natalie Sago et Jenna Schroeder ont arbitré le match opposant les Hornets de Charlotte au Magic, à Orlando.

Les 28 points de Nikola Vucevic ont permis à l’équipe locale de soutirer les honneurs de ce match historique, au compte de 117 à 108.

Un match annulé

À La Nouvelle-Orléans, les autorités du circuit Silver ont annulé le match qui devait opposer les Pelicans aux Spurs de San Antonio en raison de la COVID-19.

En raison des risques d’exposition au virus de certains joueurs, ni une ni l’autre des formations étaient en mesure de fournir un alignement d’au moins huit joueurs, soit le minimum requis pour la tenue d’un match.

Ailleurs dans la NBA

À Brooklyn, les Nets ont profité des performances de 20 points de Kevin Durant et James Harden pour soutirer une victoire au Heat de Miami dans un duel défensif de 98 à 85.

À Cleveland, LeBron James n’a fait qu’une bouchée de son ancienne équipe grâce à ses 46 points. Il a aidé les Lakers de Los Angeles à se défaire des Cavaliers au compte de 115 à 108.