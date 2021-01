Foreurs: Des liens déjà forts dans le vestiaire

Quand une équipe ajoute plusieurs pièces à son alignement en vue de soulever la grosse coupe à la fin des séries, il y a ensuite un important défi à relever, soit celui de créer une cohésion rapidement entre les nouveaux venus.

Dans le cas des Foreurs de Val-d’Or, qui ont terminé leurs nombreuses emplettes de la période des échanges dimanche soir en acquérant les services du capitaine du Phoenix, Samuel Poulin, cette préoccupation est moins grande.

Poulin, Nathan Légaré et Jakob Pelletier ont grandi ensemble dans la structure du hockey d’excellence. Les trois joueurs de 19 ans sont devenus des amis au fil du temps et leur réputation dans un vestiaire n’est plus à faire.

«Je ne suis pas trop inquiet de ce côté, a confié Poulin au Journal, lundi, avant de prendre la route vers sa nouvelle destination. On se connaît tous bien. De plus, Jakob a joué avec Jordan Spence à Moncton et j’ai joué avec Xavier Berard à Sherbrooke.

«Ça reste le plus gros défi de chaque équipe après les Fêtes. Avec les joueurs qu’on a et le passé qu’on a derrière nous, on va tous bien s’intégrer. Dans une équipe championne, il ne suffit pas d’avoir les meilleurs joueurs, la chimie est pesante dans la balance et on va essayer [de la créer] le plus tôt possible.»

Pas de certitude

Le directeur général, Pascal Daoust, s’est assuré d’avoir des protections au cas où les séries devaient de nouveau être annulées en raison de la pandémie avec ses homologues impliqués dans les différentes transactions. Il ne considère d’ailleurs pas que toute la pression du monde repose sur l’organisation malgré son statut d’acheteur hyperactif.

«L’idée n’est pas de s’acheter un championnat, ça n’existe pas. Si c’était le cas, les autres équipes n’auraient pas posé des gestes à différents niveaux pour s’améliorer. Quand les équipes continuent de s’améliorer à gauche et à droite, c’est parce qu’ils considèrent que cette game se joue sur la glace. Il y a des impondérables ; des éléments comme le talent, la chimie, la cohésion, la chance, les blessures, une multitude de choses. La certitude, non», a répondu l’homme de hockey.

Les Foreurs ont remporté leur dernière Coupe du Président au printemps 2014.

Équipes les plus améliorées (du 20 décembre au 25 janvier inclusivement)

• Val-d’Or

Acquisitions clés : Samuel Poulin, Nathan Légaré, Jordan Spence

• Victoriaville

Acquisitions clés : Shawn Element, Alex Beaucage, Benjamin Tardif

• Charlottetown

Acquisitions clés : Patrick Guay, Bailey Peach

• Shawinigan

Acquisitions clés : Justin Bergeron, Isiah Campbell

• Chicoutimi

Acquisitions clés : Pierrick Dubé, Félix Lafrance