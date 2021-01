George Springer: officiellement membre des Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont officialisé samedi l’embauche de George Springer alors que le voltigeur vedette a apposé sa signature sur un contrat de six ans de 150 millions $ avec la formation torontoise.

Il s’agit du plus gros contrat accordé dans l’histoire de l’organisation. Le Québécois Russell Martin avait obtenu un pacte de 82 millions $ pour cinq ans lorsqu’il était joueur autonome en 2014 tandis que Vernon Wells avait accepté une prolongation de contrat de sept ans pour 126 millions $ avec l’équipe en 2006.

Dans le cas de Springer, les Blue Jays auraient offert près de 30 millions $ de plus que les Mets pour obtenir ses services, selon The New York Post.

Âgé de 31 ans, Springer a maintenu une moyenne au bâton globale de ,270 au cours de ses sept saisons avec les Astros de Houston. Il a également réussi 174 circuits et 458 points produits. Springer avait par ailleurs été choisi le joueur le plus utile de la Série mondiale en 2017 alors que les Astros avaient vaincu les Dodgers de Los Angeles en sept matchs.