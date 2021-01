Le projet de tournoi de football universitaire au mois de mai à Québec avance tellement bien que le comité organisateur prévoit rencontrer les autorités de la santé publique prochainement.

C'est ce que Glen Constantin a confié au journaliste Stéphane Turcot.

«On veut monter ce projet là comme il faut et qu'il soit responsable financièrement ainsi qu'au niveau des règles sanitaires.»

L'entraîneur du Rouge et Or a de grandes ambitions pour ce tournoi qui regrouperait six des meilleurs programmes de football au Canada.

«Ce sera un rendez-vous unique et historique.»

Outre le Rouge et Or, cinq autres équipes ont déjà accepté l'invitation.

Il s'agit de Calgary, Saskatchewan, Western, McMaster et Montréal.

Voyez le reportage de Stéphane Turcot dans la vidéo principale.