Les Flyers en visite à Boston

Les Flyers de Philadelphie, forts d'un blanchissage il y a deux jours face aux Sabres de Buffalo, croiseront le fer, jeudi, avec les Bruins à Boston.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h00.

La formation de la Pennsylvanie connaît un bon début de saison avec trois victoires en quatre duels. Il s'agira toutefois d'un premier affrontement à l'étranger.

Les hommes d'Alain Vigneault seront toutefois privés des services de l'attaquant Sean Couturier, blessé aux côtes, et du défenseur Shayne Gostisbehere.

De leur côté, les Bruins en seront à leur quatrième match en 2020-2021, ayant une victoire, une défaite et une défaite en prolongation.

Le très dangereux attaquant des «Oursons» David Pastrnak ne sera pas en uniforme, lui qui est toujours en rééducation à la suite d'une opération chirurgicale à une hanche. Toutefois, le Tchèque pourrait revenir plus tôt que prévu.

Blessures sévères chez les Flyers

Les Flyers devront se passer de l’attaquant Morgan Frost et du défenseur Philippe Myers momentanément en raison de blessures subies pendant le match de mardi contre les Sabres, ont-ils révélé jeudi.

Le premier a reçu le diagnostic d’une dislocation de l’épaule gauche et son absence est d’une durée indéterminée. Le second est aux prises avec une côte fracturée et son cas sera réévalué hebdomadairement. Les deux hommes ont été frappés par le défenseur des Sabres Jake McCabe. Frost a notamment semblé touché au bras gauche derrière le filet.

L'attaquant des Flyers a été blanchi en deux rencontres cette saison. Il avait accumulé sept points en 20 sorties avec le grand club en 2019-2020. De son côté, Myers n’a inscrit aucun point en quatre affrontements jusqu’ici.