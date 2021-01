Un peu plus d'un an après avoir battu un record Guinness en réalisant 5234 «burpees» en 12 heures, Samuel Finn récidive.

L'ancien joueur de la LHJMQ tenait à souligner le triste anniversaire du décès de son frère Cédric, en ce 20 janvier. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Louis Jean de TVA Sports, mercredi.

«Le 20 janvier 2017, on a perdu mon frère ''Ced''. Ce matin en me réveillant, j'ai décidé de faire 1000 ''burpees''. Ça m'a pris environ deux heures.»

Samuel a également confié comment il avait eu l'idée de battre le record mondial de «burpees» pour son frère.

«Tout a commencé en janvier 2019. Pour honorer le courage de ''Ced'', j'ai décidé de faire 1000 ''burpees''. J'avais trouvé ça difficile, mais je me disais que j'étais capable d'en faire plus. J'ai alors commencé à faire des recherches et c'est là que j'ai eu l'idée d'en faire le maximum en 12 heures.»

Le fils de Steven a également confirmé qu'un prochain défi serait éventuellement dans les plans.

«Je n'ai pas encore décidé à 100% ce que je vais faire, mais j'ai quelques idées en tête.»

