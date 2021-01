Ça bouge chez les Blue Jays

En moins de 24 heures, l’état-major des Blue Jays pourrait avoir transformé complètement le champ extérieur et la formation offensive de l’équipe torontoise en ajoutant, coup sur coup, les voltigeurs George Springer et Michael Brantley.

Or, si Springer aurait effectivement conclu un contrat de six ans pour 150 millions $, selon MLB Network, les discussions se poursuivent avec Brantley, d’après de nombreuses sources. Le réseau Sportsnet rapportait qu’un pacte de trois ans avait été conclu, mais une entente n’aurait pas encore été obtenue. D’ailleurs, les Blue Jays n’ont encore rien officialisé, ni pour Springer, ni pour Brantley. Tout serait aussi conditionnel à des tests physiques satisfaisants.

Springer et Brantley, qui sont de bons amis, évoluaient tous deux avec les Astros de Houston durant les deux dernières campagnes. Le premier, sinon les deux, devrait rejoindre les voltigeurs Teoscar Hernandez, Randal Grichuk et Lourdes Gurriel fils à Toronto. Au bâton, les Blue Jays comptent aussi sur Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et Cavan Biggio, entre autres.

Souvenirs de Cleveland

Si Springer a déjà fait ses preuves comme premier frappeur à Houston, Brantley, lui, a encore conservé une moyenne au bâton de ,300, la saison dernière, en 46 matchs.

L’arrivée de Brantley à Toronto ne serait pas étrangère au fait qu’il ait disputé ses 10 premières saisons dans le baseball majeur avec les Indians de Cleveland. Mark Shapiro, qui est le président actuel des Jays, était en effet le directeur général des Indians quand, en 2008, il avait acquis les services de Brantley pour compléter une transaction impliquant le lanceur CC Sabathia avec les Brewers de Milwaukee. Le voltigeur allait faire éventuellement ses débuts dans le baseball majeur avec le club de Cleveland, l’année suivante. Pour sa part, le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, occupait alors le titre de directeur du développement des joueurs chez les Indians. Les astres semblent alignés, mais il faut encore attendre un peu.

Bonne nouvelle pour Toro?

À moins d’un revirement de situation, l’ajout de Springer, et possiblement de Brantley, a de quoi réjouir les partisans des Blue Jays.

À Houston, le Québécois Abraham Toro, qui évolue à l’avant-champ et parfois comme frappeur de choix chez les Astros, pourrait par ailleurs profiter de la situation pour avoir un plus grand rôle à jouer avec l’équipe texane. Les voltigeurs Kyle Tucker, Yordan Alvarez, Myles Straw et Chas McCormick risquent surtout d’avoir l’occasion de se faire valoir, à moins que les Astros décident de retenir Brantley ou de se tourner bientôt vers un nouveau voltigeur disponible sur le marché des joueurs autonomes.