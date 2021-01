«La Zone payante»: le moment de vérité dans la NFL

La plus belle journée de l’année est arrivée pour plusieurs amateurs de football, puisque la NFL tiendra son fameux super dimanche avec ses deux matchs de finale d’association.

Quatre formations se livreront bataille pour mériter les deux billets disponibles pour le grand spectacle du Super Bowl. Un grand enjeu qui permettra à tous les partisans du ballon ovale de savourer pleinement chaque moment âprement disputé de ces deux duels qui s’annoncent épiques.

Tom Brady sera-t-il de retour à la grande danse ou Aaron Rodgers sera-t-il en mesure de priver le roi des éliminatoires de son abonnement quotidien au match ultime? Les nombreux partisans des Bills pourront-ils continuer à fêter alors que la formation tente un retour au prestigieux événement? La dernière participation de Buffalo date de 1994. Ou la blessure nébuleuse de Patrick Mahomes guérira-t-elle à temps pour permettre à la formation de Kansas City d’y aller pour une deuxième participation consécutive? Les experts de «La Zone payante» ont évidemment toutes les réponses au moment le plus important de la saison.

Vos trois comparses examinent également la place de Drew Brees dans l’histoire de la NFL et déterminent également qui a eu le lendemain de veille le plus difficile après les matchs de division de la dernière fin de semaine.

C’est une édition condensée, puisqu’on examine également les débuts des partisans les plus fidèles des Bills de Buffalo, la fameuse branche appelée la «Bills Mafia».

La blessure de Mahomes est évidemment sur toutes les lèvres et on décortique le processus de retour au jeu lié au protocole de commotion cérébrale de la NFL.

Plusieurs concessions tentent également de changer leur destin avec des nouvelles embauches comme entraîneur-chef. Votre balado préférée brosse un portrait complet de la situation, en plus de commenter la situation catastrophique de Deshaun Watson à Houston. Et on scrute à la loupe la carrière de Philip Rivers qui vient d’annoncer sa retraite.

On termine comme à l’habitude votre dose hebdomadaire de football en français de la NFL avec la désormais célèbre chronique «Au bar». Un autre receveur est invité à déguster un cocktail à notre bar virtuel, en plus d’un propriétaire plutôt pieux. Il n’y a qu’une seule façon pour découvrir l’identité des moineaux. Bonne écoute!.