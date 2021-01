L'éclosion de Toffoli ne suffit pas

Après avoir vu ses troupiers passer au-delà de 12 minutes au cachot, lundi à Edmonton, Claude Julien avait émis le souhait de les voir faire preuve d’un peu plus de discipline. Il semble que le message n’ait pas été entendu.

Hier soir, au Rogers Place de Vancouver, les Canadiens ont écopé de six punitions. Les Canucks en ont profité pour marquer à trois occasions, en route vers un gain de 6 à 5.

Dans ce match qui ne voulait pas se terminer, mais combien excitant, Bo Horvat, en déjouant Carey Price entre les jambières, a marqué le but qui allait faire la différence en tirs de barrage.

Les hommes de Julien ont dû se limiter à un point de classement. Toutefois, ils ont démontré qu’ils avaient toute une force de caractère. Quatre fois au cours du match, ils sont revenus de l’arrière.

Un geste stupide

Le Tricolore a été loin de disputer son meilleur match. Cependant, il se serait donné de meilleures chances de l’emporter s’il n’avait pas écopé d’autant de punitions. Du nombre, celle de Jesperi Kotkaniemi, chassé pour conduite antisportive après avoir enguirlandé l’un des arbitres, est sans doute celle qui a hérité le plus l’entraîneur du Tricolore.

«C’était vraiment quelque chose de stupide à faire pour un jeune joueur. Ça nous a probablement coûté la victoire. C’est certain que je vais en tirer une leçon», a mentionné Kotkaniemi, penaud, au terme de la rencontre.

Même s’il a pris le blâme pour le revers, le Finlandais s’est repris en inscrivant le quatrième but du Canadien. Les visiteurs comblaient ainsi un recul d’un but pour la quatrième fois de la rencontre.

Mais, il n’y a pas qu’au niveau des visites au banc des punitions que les Montréalais ont prêchées par indiscipline. Trop souvent au cours de la rencontre, ils ont offert des surnombres aux attaquants des Canucks. Parfois, ce fut le fruit d’une mauvaise lecture du jeu de la part d’un arrière, d’autres fois, ce fut celui d’une poussée trop profonde d’un défenseur en territoire ennemi.

Ce revers a porté ombrage à la brillante soirée de travail de Tyler Toffoli. L’attaquant de 28 ans, qui avait tout fait sauf marquer depuis le début de la saison, a touché la cible à trois reprises, enregistrant du même coup le deuxième tour du chapeau de carrière.

Dommage qu’il n’ait pu prolonger le suspens lors de la séance de tirs de barrage. Il avait battu Holtby sur sa gauche, mais la rondelle a frappé le poteau.

Carey Price, en visite dans son coin de pays, a cédé cinq fois sur 28 tirs. Le premier but de Bo Horvat, qui l’a déjoué sous le bras droit, et celui de Tyler Motte, inscrit entre les jambières, ne lui ont probablement pas plus. En 20 sorties contre les Canucks, le gardien d’Anahim Lake n’a subi que six revers, dont quatre en bris d’égalité.

Les deux équipes croiseront le fer de nouveau jeudi soir.

Ce qu'on a remarqué

Suzuki, le pivot de l’attaque massive

Nick Suzuki a servi toute une passe sur le deuxième but de la soirée de Tyler Toffoli. Ce dernier n’a eu qu’à déposer son bâton sur la patinoire pour rediriger la rondelle derrière Braden Holtby. Il s’agissait du quatrième point de Suzuki cette saison, les quatre (1 but, 3 passes) ayant été récoltés en supériorité numérique.

Quand l’infériorité numérique craque

Face aux Oilers, le Canadien avait été parfait en 10 infériorités numériques. Il avait même poussé l’audace jusqu’à inscrire deux buts pendant qu’il évoluait à court d’un homme. Les Canucks les ont rapidement ramenés sur terre en marquant sur leur premier tir en supériorité numérique.

Des coups d’épaules

En incluant celle-ci, le Canadien affrontera les Canucks cinq fois en sept rencontres. Avec autant de confrontations en deux semaines, on pourrait assister à la naissance d’une rivalité. Déjà hier, certains s’en sont donné à cœur joie dans les coups d’épaules. Ben Chiarot (5), du côté du Tricolore, et Tyler Motte (9), chez les Canucks, ne se sont pas gênés.

Rare générosité

À l’époque où il portait les couleurs des Capitals de Washington, Braden Holty faisait preuve de beaucoup d’avarice devant son filet. En 20 rencontres, il affichait un dossier de 14-2-3, une moyenne de but alloué de 1,81 et un taux d’efficacité de ,939. Le jour et la nuit comparativement à hier.

Les développements du match :

3e période

20:00 - Fin du temps réglementaire. 5-5 la marque, 30-28 les tirs pour Montréal.

16:51 - La réplique des Canucks est immédiate. Boeser fait 5 à 5 avec un tir précis.

16:20 - TOFFOLI, TOFFOLI, TOFFOLI ! Tour du chapeau, c'est 5 à 4.

10:18 - KK! Le CH ne baisse pas les bras. Kotkaniemi marque son premier de la saison. C'est 4 à 4 !

3:25 - Un troisième but en avantage numérique pour les Canucks. Horvat seul dans l'enclave déjoue Price. 4-3 Canucks.

2:07 - Josh Anderson lance la rondelle dans les gradins. Il est chassé.

0:00 - Début de la période.

2e période

20:00 - Après 40 minutes, c'est l'égalité 3 à 3. Les tirs sont 19-18 en faveur des Canucks.

18:25 - Passe parfaite de Tomas Tatar pour Brendan Gallagher qui marque son premier de la saison. C'est 3 à 3 !

15:02 - Brett Kulak est pris en défaut pour avoir retenu.

12:18 - PING ! Paul Byron décoche un tir qui frappe le poteau lors d'une belle descente à 2 contre 1 avec Jake Evans.

11:13 - Les Canucks profitent de l'avantage numérique pour faire 3 à 2. Brock Boeser déjoue Price sur un retour.

9:53 - Kotkaniemi est puni pour conduite anti-sportive.

5:27 - Encore Toffoli ! Nick Suzuki fait une passe parfait à Toffoli qui pousse une rondelle dans une cage ouverte. 2-2.

4:50 - Antoine Roussel écope d'un deux minutes pour obstruction.

4:29 - Tyler Motte redonne aussitôt les devants aux Canucks avec un tir entre les jambières à Price. 2-1 Vancouver.

1:37 - BANG ! Tyler Toffoli décoche un tir précis qui ne laisse aucune chance à Holtby. C'est 1 à 1 ! Kotkaniemi récolte un premier point cette saison.

0:00 - Début de la période.

1re période

20:00 - Après une période, les Canucks mènent 1 à 0. Ils dominent aussi au chapitre des tirs 12 à 7.

17:06 - Josh Anderson pousse Quinn Hughes après un arrêt de jeu. Il est chassé et le CH écope d'une troisième punition de suite.

16:49 - Price réalise trois arrêts coup sur coup face à Jay Beagle.

12:40 - Pettersson s'amène seul devant Price et tente de le déjouer en passant son bâton entre ses jambes.

11:07 - BUT ! Les Canucks inscrivent un premier but en avantage numérique cette saison. Bo Horvat est le buteur. 1-0 Vancouver.

10:44 - Le CH est piégé dans son territoire et Ben Chiarot est puni pour avoir retenu Elias Pettersson.

9:47 - Bonne chance de Brendan Gallagher dans l'enclave mais le rondelle ne veut pas coopérer.

2:45 - Les Canucks ouvrent la marque, mais le but est refusé en raison d'un bâton trop élevé. C'est toujours 0-0.

0:18 - Tomas Tatar est chassé pour avoir accroché.

0:00 - Début du match !

Les trios des Canadiens lors de l'échauffement

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Suzuki-Anderson

Armia-Kotkaniemi-Toffoli

Lehkonen-Evans-Byron

Chiarot-Weber

Edmundson-Petry

Kulak-Romanov

Price

Allen