Mission accomplie pour Jake Allen

Le Canadien de Montréal cherchait depuis longtemps un auxiliaire de qualité pour épauler Carey Price et soulager sa charge de travail. Jake Allen n’a disputé qu’un seul match dans son nouvel uniforme, mais il est parvenu à réaliser ce que ses prédécesseurs n’étaient pas parvenus à accomplir: gagner la confiance de son entraîneur et de ses coéquipiers.

«On n’a jamais eu de doute à son sujet. Toutefois, quand un gardien arrive dans une nouvelle équipe, tu espères qu’il connaîtra un bon premier match. Ça lui permet de gagner en confiance à lui-même», a indiqué Claude Julien après la victoire de lundi soir aux dépens des Oilers d’Edmonton.

Du même souffle, l’entraîneur du Canadien a souligné qu’une performance comme celle qu’a livrée Allen, auteur de 25 arrêts – dont 12 en première période – a évité tout questionnement du public à son égard.

«Il a prouvé qu’il est l’homme de la situation ("the real deal") et il a démontré à tout le monde qu’il est prêt à jouer.»

En se basant seulement sur la feuille de statistiques, on pourrait croire qu’Allen a eu une soirée plutôt tranquille. Au cours des 40 dernières minutes, il n’a fait face qu’à 14 tirs.

Braver la tempête

Ce que la feuille ne dit pas, c’est que le Tricolore a été aussi étanche parce qu’il a pu compter sur Allen pour contenir la tempête au cours du premier vingt, le temps que tout le monde s’ajuste à des Oilers beaucoup plus combatifs que samedi.

«Les Oilers sont sortis en force et ils se sont mis en marche avant nous. Il a tenu le coup, le temps que nous nous regroupions, a indiqué Shea Weber. En même temps, ce n’était peut-être pas une mauvaise chose pour lui. Ça lui a permis de voir de l’action rapidement et de retrouver le rythme d’un match.»

Épine dorsale

C’est au cours de ce même premier engagement que les Montréalais, prêchant par indiscipline, ont passé 5 min 28 s consécutives en infériorité numérique, dont 32 secondes à court de deux hommes.

D’accord, le jeu d’ensemble du Canadien a fait en sorte que les Edmontoniens n’ont obtenu que deux tirs au but durant ce laps de temps. Toutefois, le positionnement du Néo-Brunswickois et l’efficacité de ses déplacements ont incité les attaquants des Oilers à précipiter leurs gestes et à rater la cible à trois occasions.

«Ça fait partie de la définition de tâche d’un gardien. On est censé être l’épine dorsale du désavantage numérique, a déclaré Allen. Les gars ont fait du bon boulot pour limiter deux des meilleurs joueurs au monde à peu d’occasions de marquer, ça nous a donné du momentum pour la deuxième période.»

Le plan pourra tenir

Les joueurs du Canadien n’ont jamais semblé aussi en confiance avec un autre gardien que Carey Price devant le filet.

«Il m’impressionne depuis son arrivée au camp. Il est solide, il fait de gros arrêts», a indiqué le capitaine du Canadien.

Voilà qui est de bon augure pour le plan mis de l’avant par Julien concernant l’utilisation de ses gardiens. Plan qui, par les années passées, prenait le bord de la poubelle après quelques semaines.

«Mon objectif est de permettre à Carey d’être le plus possible dans son élément, a souligné Allen. Quand il est dans sa zone, c’est le meilleur au monde, mais mon travail consiste également à permettre à l’équipe de récolter des points. C’est un bon début, mais il reste encore un long bout de chemin à parcourir.»

Puisque le Canadien disputera la victoire aux Canucks deux soirs consécutifs durant le périple de trois rencontres à Vancouver qu’il amorce mercredi soir, Allen devrait voir de l’action dans les prochains jours.