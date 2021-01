Steven Butler se battra un jour plus tôt que prévu

Eye of the Tiger Management (EOTTM) a annoncé lundi que son prochain gala prévu au Mexique était devancé d’une journée.

Ainsi, l’événement qui mettra en vedette Steven Butler (28-2-1, 24 K.-O.) face à Jose de Jesus Macias (27-10-3, 13 K.-O.) aura lieu le 29 janvier à 19 h 30, plutôt que le 30 janvier. Ces derniers se disputeront les titres WBC Francophone, NABF et NABA des poids moyens.

Le gala sera diffusé sur la plateforme Punching Grace d’EOTTM.

«Nous avons pris la décision de devancer notre gala d'une journée dans le but de permettre aux amateurs de boxe de ne pas rater une seconde de l'action et d'ainsi vivre toutes les émotions générées par notre formule Commando, a dit le président d'EOTTM, Camille Estephan. De plus, les abonnés de Punching Grace pourront, pour la première fois, choisir entre une diffusion francophone ou anglophone de notre événement.»

Les protégés d’EOTTM Sadriddin Akhmedov (11,-0-0, 10 K.-O.), Leila Beaudoin (3-0-0, 1 K.-O.) et Christopher Guerrero (débuts professionnels) seront également en action.