Irving vient en aide à la famille de George Floyd

Le joueur-vedette des Nets de Brooklyn Kyrie Irving a pris la situation en main afin de soutenir la famille de George Floyd, tué durant une intervention policière à Minneapolis le 25 mai dernier.

Le basketteur a ainsi acheté une maison aux proches de l’homme mort asphyxié après que l’agent Derek Chauvin eut posé son genou sur sa nuque au moment où il se trouvait immobilisé au sol.

«[Sa fille Gianna] reçoit tellement d’amour, non seulement de nous, mais de tous les gens à travers le monde ayant exprimé leur appui, a commenté à la baladodiffusion "The Rematch" l’ex-joueur Stephen Jackson, qui était un ami de Floyd. Je continue seulement ce que j’avais déjà prévu, comme mentionné avant. Je serai l’ange gardien de mon frère en prenant soin de sa fille pour m’assurer que les prochains jours soient les meilleurs. Plusieurs de mes amis ont aidé : Kyrie Irving a acheté une maison, le gérant de Lil Wayne a offert une Mercedes-Benz et Barbra Streisand a donné des actions de Disney.»

«Je remercie Dieu de l’avoir bénie, a ajouté Jackson au sujet de la fille de Floyd. Actuellement, elle réalise le meilleur qu’elle n’a jamais fait : elle est heureuse. Nous attendons que le procès se termine [NDLR : il s’amorcera le 8 mars] et qu’elle n’ait plus à revivre cette situation. Elle doit vivre sa vie et être heureuse.»

Irving est récemment revenu dans le giron des Nets après une absence reliée à des problèmes personnels. Il a été au centre d’une controverse pour sa participation à une fête familiale. La NBA lui a imposé une amende de 50 000 $ pour le non-respect des protocoles de santé et de sécurité.