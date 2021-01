Enfin un premier match pour les Panthers!

Les Panthers de la Floride joueront enfin leur premier match de la campagne 2020-2021, ce soir, alors qu'ils affronteront les Blackhawks de Chicago.

Ce duel vous sera présenté à TVA Sports et sur TVA sports direct à compter de 19h.

Les deux premières rencontres des Panthers ont en effet été reportées en raison des cas de COVID-19 chez les Stars de Dallas. Jonathan Huberdeau a d'ailleurs avoué être déçu de ne pas amorcer le calendrier au moment prévu, mais il soutient que c'était la bonne chose à faire pour que la saison se déroule de façon sécuritaire.

«On avait hâte de jouer, a-t-il dit cette semaine à JiC (entrevue dans la vidéo ci-dessus). C'est certain que c'est décevant de ne pas pouvoir commencer notre saison contre Dallas, mais on se prépare pour le match de dimanche contre Chicago.»

Le Québécois est aussi optimiste lorsqu'il regarde les nouveaux venus de la formation, dont Anthony Duclair.

«On a déjà une bonne chimie. Les gars s'entendent bien et tout le monde a le sourire. On peut le voir dans les entraînements. On travaille plus fort.»

«Anthony est en pleine confiance. C'est un gars qui est explosif. Il est très rapide et il va nous aider cette année. C'est un marqueur dans l'âme.»

Quant aux Blackhawks, ils tenteront de rebondir après des défaites de 5-1 et 5-2 face au Lightning de Tampa Bay.

Ils risquent de connaître leur part d'ennuis au cours des prochaines semaines sans les services de leurs joueurs de centre Jonathan Toews et Kirby Dach.