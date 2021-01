Le lanceur David Gauthier trace sa propre voie

Comme une balle courbe qui vient mystifier un frappeur, le lanceur québécois David Gauthier a suivi une trajectoire particulière et la prochaine étape pour lui sera le baseball indépendant.

Gauthier, 23 ans, a récemment conclu une entente avec les Aigles de Trois-Rivières, dans la Ligue Frontier. Il devrait donc y effectuer ses débuts dans un circuit professionnel, cet été, sans pour autant délaisser son désir de rejoindre éventuellement une organisation des ligues mineures affiliée à un club du baseball majeur.

«Tant que je vais avoir un bras gauche attaché à mon corps, je vais continuer de jouer au baseball en rêvant d’atteindre le plus haut niveau possible», a illustré celui qui, vous l’aurez deviné, est un lanceur gaucher.

Originaire de Mont-Saint-Hilaire, Gauthier fréquentait l’Université Webber International, en Floride, il y a à peine un an. L’artilleur québécois n’a toutefois pu se faire valoir dans la prestigieuse division NAIA, au sein de la NCAA, alors qu’on a déterminé qu’il n’était pas éligible à jouer. Il lui aurait fallu compléter deux sessions supplémentaires au Cégep.

«C’est sûr que ç’a n’a pas été facile, a convenu Gauthier, à propos de ce renvoi. Je m’étais entraîné fort pour jouer au niveau universitaire.»

Développement tardif

Le lanceur québécois avait précédemment fait sa marque chez les Trojans du collège Trinidad State, au Colorado, où il avait maintenu un dossier de 9-0 et une moyenne de points mérités de 2,09 à sa deuxième et dernière saison là-bas, en 2017-2018.

C’est d’ailleurs au Colorado, auprès de l’entraîneur Matthew Torrez, que Gauthier a pris conscience de son réel potentiel. De son propre aveu, le Québécois n’avait peut-être pas non plus la meilleure éthique de travail avant cela.

«Je me suis développé sur le tard, a résumé celui qui a aussi porté les couleurs des Guerriers de Granby, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, pendant cinq saisons. À mes débuts dans le junior, je pesais 150 livres avec des roches dans les poches. J’ai grandi et j’ai grossi. Aujourd’hui, je pèse 190 livres et c’est sûr que j’ai plus de puissance. Je me sens plus fort.»

Dans l’oeil de Matthew Rusch

Après Torrez, Gauthier jouera sous les ordres d’un autre Matthew chez les Aigles.

« David est un lanceur gaucher avec un beau potentiel, a ainsi commenté le gérant Matthew Rusch, dans le communiqué des Aigles annonçant l’embauche de Gauthier. Il possède une balle rapide qui atteint 88 miles à l’heure et un large répertoire de tirs.»

Étrangement, Rusch a appris à connaître un peu mieux Gauthier, l’été dernier, quand les deux hommes se retrouvaient dans la Ligue de baseball majeur du Québec. Rusch, alors joueur-entraîneur pour le club de Shawinigan, a notamment affronté Gauthier et les Castors d’Acton Vale en demi-finale des séries éliminatoires. Les Castors ont alors perdu la série, mais Gauthier en a profité pour se mettre en valeur en signant au passage une victoire et en multipliant les retraits au bâton.

«Cela n’a pas dû nuire, a reconnu Gauthier. Quand je suis allé faire mon essai pour les Aigles, le 29 décembre à Trois-Rivières, Matthew (Rusch) m’a dit qu’il avait aimé ce qu’il avait vu de moi. Honnêtement, je pense que j’ai le "stuff" pour bien faire avec les Aigles. J’ai quatre ou cinq lancers dont je peux me servir n’importe quand sans avoir peur de rater la cible.»

Rusch compte utiliser Gauthier comme lanceur partant chez les Aigles, mais il n’est pas impossible que le gaucher soit parfois envoyé dans la mêlée en relève et même au premier coussin en défensive ou encore comme frappeur.

«Partout où on va me demander de jouer, je vais le faire», a promis Gauthier.

- En plus de David Gauthier, les Aigles de Trois-Rivières comptent deux autres Québécois jusqu’à maintenant dans leur formation en vue de la prochaine saison, soit le voltigeur Raphaël Gladu et le lanceur droitier Sam Belisle-Springer.