Une stratégie pour contrer McDavid

L’entraîneur des Canadiens, Claude Julien, s’est adressé aux médias à quelques heures du match de l’équipe contre les Oilers, à Edmonton.

Voyez le point de presse en vidéo principale.

Voici quelques citations du court échange de l'entraîneur avec les journalistes:

Au sujet du capitaine des Oilers, Connor McDavid: «toutes les équipes essaient de trouver un moyen de le ralentir, mais c'est pas évident (...) Il ne faut pas lui donner la chance de prendre trop de vitesse. Et quand il a sa vitesse, il faut le garder à l'extérieur plutôt que de le laisser entrer à l'intérieur, il devient moins dangereux.»

Ce qu'il veut améliorer par rapport au match de mercredi: «les petits détails. On en a parlé hier, on a regardé un peu de vidéo. À ce stade-ci, ce sont les petits détails qui font une différence. On a fait des ajustements ici et là, mais rien de majeur. C'était notre premier match et il ne faut pas s'emporter avec toute sorte d'affaires».

***********

Les Canadiens ont tenu un léger entraînement auquel seulement quelques joueurs ont participé, en matinée. L’organisation a également indiqué que le joueur de centre Jake Evans était rappelé de l’escouade de réserve du club («taxi squad»), une procédure administrative appelée à se répéter à plusieurs reprises cette saison.

Evans doit normalement être disponible pour le match de ce soir, qui sera présenté à TVA Sports à compter de 18h. Il s'agira du deuxième match de la saison de la formation montréalaise.

Hier à l’entraînement, Julien n’avait rien changé à sa formation par rapport au match de mercredi dernier, perdu au compte de 5-4 contre les Maple Leafs à Toronto.

Le CH affrontera de nouveau les Oilers lundi soir, avant de se mesurer aux Canucks à Vancouver deux jours plus tard.