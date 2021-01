Tous les faits saillants du 15 janvier

Voyez ou revoyez les meilleurs moments des matchs de vendredi.

Maple Leafs (3) c. Sénateurs (5)

Menés par Brady Tkachuk, les Sénateurs ont surpris les Maple Leafs. Les deux équipes ont à nouveau rendez-vous samedi soir à TVA Sports 2.

Penguins (2) c. Flyers (5)

Sidney Crosby a touché la cible dans un deuxième match de suite face aux Flyers. Mais ce sont ces derniers qui encaissent les deux points.

Blues (0) c. Avalanche (8)

Festival offensif à Denver. Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen ont respectivement obtenu le 100e et 200e but de leur carrière.

Capitals (2) c. Sabres (1)

Premier match de la carrière du gardien Vitek Vanecek, première victoire! Il a repoussé 30 des 31 lancers des Sabres.

Blackhawks (2) c. Lightning (5)

Pas de Kucherov, pas de problème! Pour une deuxième rencontre de suite, le Lightning a marqué 5 buts face aux Hawks.