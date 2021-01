Équipe de football Washington : des précisions sur le prochain nom

L’équipe de football de Washington dévoilera fort probablement son nouveau nom en 2021, et le président Jason Wright a été clair sur ce que sa formation aime et ce qu’elle n’aime pas.

Selon ses recherches auprès des partisans, ceux-ci aimeraient un nom qui soit «agressif, audacieux et téméraire», a indiqué Wright à NBC Sports Washington, vendredi. Pas question de toucher aux couleurs des uniformes cependant.

«Quelques trucs commencent à être clairs. D’abord, le bourgogne et or ne devrait jamais changer, point. C’est un aspect important de l’identité de l’équipe et nous savons que nous ne voulons pas nous sentir comme un club d’expansion. Nous voulons rester fidèles à l’histoire», a admis le président.

De 1937 à 2019, l’équipe de football de la capitale américaine s’est plutôt appelée les Redskins de Washington. Jugés peu respectueux des membres des Premières Nations, le nom et le logo ont été abandonnés.

«L’autre chose que nous avons entendue clairement, c’est que de choisir quelque chose au hasard ne plairait pas, a ajouté Wright. Nous avons besoin de quelque chose qui soit connecté à l’histoire de l’équipe, à la région ou quelque chose qui tient à nos partisans, à la ville, etc.»

«Alors choisir une mascotte d’oiseau au hasard ne sonne pas comme la bonne approche, du moins, selon ce que nous avons vu à date.»

Ce ne sont en effet pas les oiseaux qui manquent dans le sport nord-américain, et encore moins dans la NFL. Parlez-en aux Eagles, aux Seahawks, aux Cardinals, aux Falcons et aux Ravens.