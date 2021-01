Domination complète des Celtics

Après une pause d’une semaine en raison de cas de COVID-19 au sein de leur formation, les Celtics de Boston ont repris les choses où ils les avaient laissées en remportant un cinquième match consécutif, vendredi soir, au TD Garden. Cette fois, ils ont facilement disposé du Magic d’Orlando par la marque de 124 à 97.

Les représentants du Massachusetts ont inscrit plus de points que leurs adversaires lors des quatre quarts de jeu. Jaylen Brown a mené la marche avec 21 points, alors que six joueurs des Celtics ont marqué plus de 10 points.

Rien ne va plus pour le Magic, qui s’est incliné à ses quatre dernières rencontres. Orlando a d’ailleurs perdu par plus de 20 points trois fois depuis le début de cette mauvaise séquence.

Le Québécois Khem Birch a bien fait dans la défaite avec 12 points et 12 rebonds, alors que son compatriote Karim Mané a réussi son premier panier de trois points dans la NBA.

Grande performance de Drummond

À Cleveland, Andre Drummond a inscrit 33 points et a réussi 23 rebonds pour mener les Cavaliers vers un gain de 106 à 103 contre les Knicks de New York.

En avance par six points avec 10 secondes à faire, l’équipe locale a réussi à résister aux derniers efforts des Knicks. Les deux formations étaient à égalité 80 à 80 après le troisième quart.

Malgré une production de 28 points Julius Randle, la formation new-yorkaise n’a donc pu éviter cette cinquième défaite consécutive.

Outre Drummond, Cedi Osman a aussi rendu de précieux services aux Cavaliers en marquant 25 points.

Giannis se lève

Du côté de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a connu un match de 31 points pour mener les Bucks à une victoire de 112 à 109 sur les Mavericks de Dallas.

La rencontre a été serrée jusqu’au sifflet final, les deux équipes s’échangeant la tête au quatrième quart. Khris Middleton a été décisif en fin de rencontre avec deux tirs du centre-ville réussis, ainsi que deux tirs de pénalité. Il a terminé avec 25 points.

Luka Doncic a encore une fois été excellent malgré la défaite avec 28 points, 13 mentions d’aide et neuf rebonds.