Une assurance impressionnante

Son anglais limité ne lui permet pas de communiquer de façon fluide avec son partenaire de jeu. Son déménagement en Amérique du Nord, à seulement 20 ans, représente assurément tout un déracinement. Néanmoins, sur la patinoire, Alexander Romanov ne paraît nullement dépaysé.

C’est du moins l’impression qu’il a laissée lors de la visite du Canadien à Toronto, mercredi soir, à son premier match dans la LNH. Son assurance et son calme avec la rondelle lui ont permis de servir de splendides passes à ses coéquipiers.

Dès sa première présence, il a rejoint Tyler Toffoli, en zone neutre, avec un relais d’environ 100 pieds. Plus tard dans la rencontre, c’est une passe similaire, un peu plus courte, qui a permis à Tomas Tatar de s’échapper et d’inscrire le but qui donnait les devants 3 à 1 au Canadien.

«Il est très combatif et il bouge bien la rondelle. Ce jeune est assurément un excellent joueur de hockey. Il s’est bien débrouillé», a d’ailleurs déclaré le Slovaque au terme de ce revers.

Il s’agissait du deuxième but du Tricolore en supériorité numérique. Oui, Romanov évolue sur la deuxième vague de l’attaque massive. Ce qui n’est pas une surprise puisque Claude Julien avait montré ses couleurs dès le deuxième jour du camp d’entraînement.

Julien satisfait

Ce qui était peut-être un peu moins prévisible, c’est de le voir sur la glace à court d’un homme pendant un total de 2 min 17 s. Il faut dire qu’à un certain moment, Ben Chiarot (5 min) et Brett Kulak (2 min) se sont retrouvés au cachot au même moment et que Shea Weber a également écopé d’une punition mineure en cours de route.

Il fut quand même le troisième défenseur le plus utilisé par Julien dans cette situation. Derrière Weber et Chiarot, mais devant Jeff Petry et Joel Edmundson (le baptême dans l’uniforme du Canadien fut plus difficile pour ce dernier).

Au final, Romanov a foulé la surface de jeu pendant 21 min 30 s. Dans le camp montréalais, il n’y a que Weber (24 min 2 s) qui a vu plus d’action. On parle d’une recrue, aujourd’hui âgée de 21 ans, qui n’a même pas eu l’occasion de jouer un match préparatoire pour s’acclimater au calibre de la LNH.

Bien sûr, il a disputé deux saisons de 43 matchs dans la KHL, avec le CSKA de Moscou. Mais le calibre n’est pas le même.

«Pour un jeune qui jouait son premier match dans la ligue, il avait l’air confiant, allumé et à l’aise, a analysé son entraîneur. Je n’ai pas détesté son match. C’est certain qu’il a commis des erreurs ici et là, mais tout le monde en a fait.»

Le flair d’un recruteur

Des erreurs, il en commettra d’autres. Comme cette fois où il fut à l’origine d’un dangereux surnombre des Leafs en raison de sa présence profonde dans le territoire adverse jumelée à un jeu précipité de sa part.

Ce n’est pas pour rien que Marc Bergevin, à l’instar de la majorité des directeurs généraux du circuit, ne cesse de répéter que le poste de défenseur est celui dont le développement se fait sur la plus longue période.

On attendra quelques semaines, voire quelques mois, avant de se prononcer de façon plus juste sur le choix de 2e tour (38e au total) du Canadien en 2018. Mais il semble, effectivement, qu’Artem Telepin, le recruteur du Canadien en Russie, ait eu un flair beaucoup plus aiguisé que celui des 30 autres équipes et que celui de la centrale de recrutement de la LNH pour cette prise.

La centrale l’avait classé au 115e rang chez les patineurs européens et ne l’avait même pas invité au combine annuel à Buffalo, cette journée où les espoirs doivent se plier à une multitude de tests physiques et une série d’entrevues avec l’état-major de plusieurs formations.