L'ambiance est différente et les objectifs sont plus élevés chez les Panthers de la Floride, cette saison.

C'est du moins ce qu'a déclaré Jonathan Huberdeau lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«On pense que c'est accessible dans notre division. Notre but est de terminer parmi les quatre premières positions. Nous sommes tannés de ne pas faire les séries. Cette année, on va tout donner pour les faire. Il faut partir vraiment fort. C'est le message qui circule dans le vestiaire. Le début de saison sera très important.»

Le Québécois affirme également que les nouveaux joueurs se sont rapidement adaptés à la formation des Panthers.

«On a déjà une bonne chimie. Les gars s'entendent bien et tout le monde a le sourire. On peut le voir dans les entraînements. On travaille plus fort.»

Parmi les nouvelles acquisitions de la Floride, on retrouve Anthony Duclair. Huberdeau a bien aimé ce qu'il a vu de son nouveau coéquipier lors du camp d'entraînement.

«Il est en pleine confiance. C'est un gars qui est explosif. Il est très rapide et il va nous aider cette année. C'est un marqueur dans l'âme.»

Les deux premières rencontres des Panthers ont été reportées en raison des cas de COVID-19 chez les Stars. À ce sujet, l'ancien des Sea Dogs a avoué être déçu de ne pas amorcer le calendrier au moment prévu, mais il soutient que c'était la bonne chose à faire pour que la saison se déroule de façon sécuritaire.

«On avait hâte de jouer. C'est certain que c'est décevant de ne pas pouvoir commencer notre saison contre Dallas, mais on se prépare pour le match de dimanche contre Chicago.»

Voyez l'entrevue de Huberdeau dans la vidéo ci-dessus.