Les Golden Knights prêts pour une saison courte et intense

Les Golden Knights entreprendront leur saison jeudi soir contre les Ducks d’Anaheim à Vegas et leur entraîneur-chef Peter DeBoer ne pourrait s’en réjouir davantage.

«Le hockey est de retour dans ma maison, a-t-il lancé jeudi, lors d’une visioconférence. J’ai commencé à regarder les matchs dans l’Est [mercredi] de 16h jusqu’à 23h. Je ne sais pas à quel point ma femme est contente que la LNH soit de retour, mais ça a fait du bien de revoir du hockey compétitif en direct.»

Le pilote des Golden Knights a aimé ce qu’il a vu lors de cette première journée du calendrier régulier.

«Les matchs étaient très bons. S’il y a une chose à propos de la LNH que nous avons pu constater dans la bulle, c’est que peu importe ce qui arrive, les joueurs sont prêts. Ils n’attendent pas l’action, ils sautent dedans. Le niveau de compétitivité dans les matchs d’hier démontre que c’est une saison courte et qu’il faut commencer rapidement», a indiqué DeBoer.

«Essentiellement, on commence directement en deuxième moitié de saison. Alors on espère gagner beaucoup de matchs en temps règlementaire.»

Les Golden Knights disputeront leurs deux premières rencontres face aux Ducks, qu’ils retrouveront à nouveau samedi. Bien que la formation d’Anaheim n’ait pas participé aux dernières séries éliminatoires, DeBoer croit qu’il s’agit d’un bon défi.

«C’est une grosse équipe, lourde, qui a beaucoup de leadership. Ils ont des joueurs d’élite et ils ont ajouté de la jeunesse et de la vitesse à leur formation ... Et [John] Gibson a toujours la capacité de voler un match, a remarqué DeBoer. Mais on a passé plus de temps à se concentrer sur notre jeu, à l’établir, et à prendre conscience de ce qu’on fait de bien.»

L’entraîneur-chef ne croit pas que le fait de jouer devant des gradins vides affectera éventuellement le spectacle. Toutefois, il sait que l’équipe perd un allié précieux puisque la foule du T-Mobile Arena les a toujours bien servis.

«C’est sûr que le momentum créé par nos spectateurs va nous manquer, peut-être plus que n’importe où ailleurs dans la ligue. Quand j’étais un entraîneur adverse et que je venais ici, quand Vegas comptait et que la foule embarquait, ça menait parfois assez rapidement à un deuxième et à un troisième but.»