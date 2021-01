David Price optimiste pour la prochaine saison

Après une dernière saison perturbée par la pandémie de COVID-19, le lanceur des Dodgers de Los Angeles David Price a confiance que le baseball majeur arrivera à présenter un calendrier complet en 2021.

«Le baseball a fait un bon travail l’an dernier et a été en mesure de limiter la multiplication des cas, a indiqué Price au quotidien "USA Today". Ils ont prouvé que ça pouvait fonctionner. Je suis certain qu’ils ont appris beaucoup de l’année dernière et j’ai hâte de voir quels changements ils feront pour la suite.»

Âgé de 35 ans, Price avait choisi de ne pas disputer la saison 2020 en raison des risques posés par la COVID-19. Il n’a toujours pas disputé de match avec les Dodgers après avoir été acquis des Red Sox de Boston avec Mookie Betts en février dernier.

«On va voir ce qui va se passer au cours du prochain mois, mais mon plan est d’être là pour le début du camp d’entraînement», a précisé Price.

Le début des camps dans le baseball majeur est prévu le 17 février, tandis que la saison régulière devrait se mettre en branle le 1er avril.