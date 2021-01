Brad Marchand pourrait jouer contre les Devils

L’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, a confiance que Brad Marchand pourra commencer à temps la saison avec l’équipe jeudi, contre les Devils du New Jersey.

L’attaquant des Bruins se remet d’une opération subie en septembre pour une hernie sportive. Il était toutefois à l’entraînement de mercredi, aux côtés de Patrice Bergeron et de Jack Studnicka sur le premier trio.

«On prendra la décision demain avant la rencontre, a précisé Cassidy au sujet de Marchand, qui a pris part à une bonne partie du camp des Bruins.

«Il a été impliqué dans 90 % des entraînements et a quitté plus tôt parfois pour avoir des traitements, a-t-il poursuivi. J’ai l’impression qu’il aura un peu d’ajustements à faire suivant cette opération, mais je m’attends à ce qu’il joue demain. On verra comment ça va à partir de là.»

David Pastrnak devra de son côté patienter avant de revenir au jeu, lui qui a subi une opération à une hanche en septembre. Son retour est prévu pour le mois de février.