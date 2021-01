Le mot d'ordre pour Price : repos

Avec une saison écourtée, un calendrier éreintant et un risque de blessure plus élevé qu’à l’habitude, un mot d’ordre revient régulièrement chez les équipes cette saison : repos.

Et chez les Canadiens de Montréal, ça tombe bien. L’acquisition de Jake Allen permettra au CH de reposer Carey Price afin qu’il soit au sommet de son art.

«Jake Allen va faire de Carey Price un meilleur gardien de but juste à cause du repos qu’il aura entre les départs», a déclaré Stéphane Waite en entrevue avec Louis Jean dans le cadre de notre émission spéciale sur le début de prochaine saison.

«C’est Carey qui va le dire en premier : rest is the weapon. Le repos est énorme et dans son cas, c’est vrai. Dans un sprint de même, il n’aura pas à se ménager.»

L’entraîneur des gardiens du CH ne s’en cache pas. Pour la première fois, la formation montréalaise aura le luxe de reposer Price.

«Avec la présence de Jake, nous avons établi un horaire où [Carey Price] devrait être frais à chaque départ. Il y aura des hauts et des bas, mais je m’attends à une bonne saison de Carey.»

La saison dernière, Price a disputé 58 matchs (sur 71) et 66 en 2018-2019.

«Il était hypothéqué physiquement et aussi au niveau de la fatigue. Nous l’avons utilisé plus qu’on l’aurait voulu et si ça va bien cette année, ce ne sera pas le cas», a expliqué Waite.

Allen est prêt

L’ancien gardien des Blues de St-Louis débarque dans un rôle de gardien réserviste, mais son travail sur la glace indique qu’il n’est pas à Montréal en touriste.

«Il me fait penser beaucoup à Carey et à Corey Crawford. Il a l’air tellement calme, il a le caractère parfait pour faire ce travail-là. Ce qui m’impressionne chez Jake, c’est son effort dans les pratiques, il ne veut pas sortir de la patinoire», a raconté Waite.

Le champion de la coupe Stanley en 2019 amène aussi un style différent de celui de Price, ce qui plaît beaucoup à son entraîneur.

«Il a beaucoup de choses dans son style qui diffère de Carey et ça, je respecte ça. Il a eu une bonne saison l’année dernière en jouant ce style-là et je ne veux pas changer ce qui fonctionne bien.»

Et comme tout bon entraîneur, Waite a noté quelques petites améliorations que le gardien pourra apporter cette saison.

« Oui il y a des petits ajustements que nous avons regardés sur vidéo. Pour l’instant, il est d’accord à 100% avec ce que je lui ai proposé.»

Voyez l'entrevue de Stéphane Waite dans la vidéo ci-dessus.