Des excuses de Justin Thomas

Le golfeur Justin Thomas s’est excusé d’avoir échappé une insulte homophobe après qu’il ait raté un coup, samedi, lors de la troisième ronde du Tournoi des Champions Sentry.

«C’est inexcusable. Premièrement, je veux simplement m’excuser, a exprimé l’Américain de 27 ans. Il n’y a rien qui peut excuser mon geste. Je suis un adulte et il n’y avait absolument aucune raison pour moi de dire cela. C’est horrible. Je suis extrêmement embarrassé. Ce n’est pas la personne que je suis. Malheureusement, je l’ai fait et je dois l’avouer. Je suis vraiment désolé.»

Thomas a fait ce faux pas à la suite d’un coup roulé de cinq pieds qu’il n’a pas réussi au quatrième trou du parcours situé à Hawaï.

Le commentaire du golfeur a été entendu par les abonnés du réseau Golf Channel et a créé une petite onde de choc sur les réseaux sociaux.

«Je me dois d’être meilleur et c’est définitivement une expérience formatrice, a ajouté Thomas. Je m’excuse sincèrement à tous ceux que j’ai offensés et je serai meilleur grâce à cela.»

De son côté, le circuit de la PGA a indiqué que le geste de son athlète était inacceptable et qu’il recevra une amende.