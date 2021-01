Un jeune qui surprend chez les Canucks

Parmi les belles surprises au camp d’entrainement des Canucks de Vancouver, il y a le jeune attaquant suédois Nils Hoglander, lequel semble vouloir faire sa place sur le deuxième trio aux côtés de Bo Horvat et de Tanner Pearson.

Le petit ailier de 20 ans a profité du départ de Tyler Toffoli pour bousculer l’ordre établi et s’imposer parmi le top-6 de l’unité offensive vancouvéroise.

Choix de deuxième ronde des Canucks en 2019, le 40e au total, Hoglander est en excellente voie d’effectuer ses débuts dans la Ligue nationale de hockey contre les Oilers, mercredi prochain, à Edmonton. Il pourrait aussi affronter bientôt le Canadien de Montréal puisque les Canucks doivent recevoir le Tricolore trois fois coup sur coup entre le 20 et le 23 janvier.

«Je crois que c’est un joueur intelligent et son éthique de travail, c’est la chose la plus importante que j’ai remarquée, a dit Horvat lors d’une visioconférence, vendredi. Est-ce qu’il a les habiletés et la vitesse? Certainement. Mais je crois que son intelligence et sa volonté d’avancer et de faire le sale travail témoignent de sa personnalité, de son caractère. Je crois qu’il va très bien se comporter.»

Nils Hoglander dangles through a defenders legs on his first shift of scrimmage. pic.twitter.com/v3Tndv8azN — 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 Faber 🔥🎙 (@ChrisFaber39) 7 janvier 2021

#ThrowbackThursday to Nils Hoglander Lacrosse goal against Finland from the World Hockey Juniors #Canucks pic.twitter.com/7z4JEMQ4rY — Lucas Parmenter (@LucasParmenter) 29 avril 2020

La question défensive

Du haut de ses 5 pi 8 po, Hoglander a impressionné par sa vitesse, sa créativité à l’attaque et par son aisance et sa confiance avec la rondelle. L’entraineur-chef des Canucks Travis Green est toutefois curieux de voir comment il se débrouillera à plus long terme aux côtés de Horvat, un attaquant qui joue dans les deux sens de la patinoire.

Comment fera Hoglander dans l’aspect défensif du jeu? C’est une question qui intéresse particulièrement Green.

«Je mentirais en vous disant que je ne me questionne pas sur la manière dont il va gérer ça, a lancé le pilote des Canucks par visioconférence. Ça fait partie des gros ajustements pour les recrues dans la Ligue nationale de hockey, l’attention aux détails. De faire face aux meilleurs joueurs à forces égales? Nous allons voir s’il est prêt pour ça ou non.»

«On y va une journée à la fois avec lui, on essaie de lui montrer des choses, a poursuivi Green. À l’entrainement aujourd’hui (vendredi) on a travaillé sur différents systèmes qu’il n’a probablement jamais faits. Comme on n’a pas de matchs préparatoires, on devra s’ajuster pour prendre certaines décisions.»