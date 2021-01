Les Nationals ajoutent un puissant frappeur

Les Nationals de Washington ont octroyé un contrat d’une durée d’une saison au voltigeur Kyle Schwarber, samedi.

Selon le site MLB.com, l’athlète de 27 ans recevra 10 millions $.

Schwarber a connu sa pire saison en 2020, sa sixième dans le baseball majeur, toutes disputées avec les Cubs de Chicago. Il a maintenu une piètre moyenne au bâton de ,188, lui qui a cogné 11 coups de circuit.

À titre comparatif, le joueur originaire de l’Ohio avait excellé en 2019 en préservant une moyenne au bâton de ,250, tout en frappant 38 longues balles, deux sommets personnels. Il avait aussi gagné la Série mondiale avec les Cubs en 2016.

Schwarber s’est dit prêt à retrouver sa forme d’antan avec les Nationals.

«Quand j’ai parlé au téléphone avec Mike Rizzo [le directeur général des Nationals], je lui ai dit : "Je ne vais pas entamer la saison comme s’il s’agissait d’un contrat d’une saison", a indiqué Schwarber en visioconférence, samedi. "Je vais me présenter et vous donner tout ce que j’ai et je vais jouer comme si ça faisait cinq ans que je faisais partie de l’organisation et que j’ai encore plusieurs bonnes années à venir. Je vais m’investir dans le but de gagner."»

Schwarber a indiqué que la présence du gérant Dave Martinez a joué dans sa décision de se joindre aux Nationals. Les deux hommes avaient travaillé ensemble lorsque Martinez faisait partie du groupe d’entraîneurs des Cubs.

«Davey a eu une grande influence sur moi, a ajouté le voltigeur au sujet de son nouveau gérant. Je crois que c’est un mariage parfait. Je suis excité d’être ici et de jouer pour Davey.»

Les Nationals de Washington espèrent répéter leurs exploits de 2019, lorsqu’ils ont remporté la Série mondiale. En décembre, la formation de la capitale américaine avait fait l’acquisition d’un autre frappeur de puissance, Josh Bell, dans un échange avec les Pirates de Pittsburgh.