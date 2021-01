À sept joueurs seulement, les 76ers s’inclinent

Tout juste en mesure d’aligner une formation réglementaire pour leur match face aux Nuggets de Denver, les 76ers de Philadelphie se sont inclinés par la marque de 115 à 103, samedi soir, au Wells Fargo Center.

Sans Ben Simmons et Joel Embiid, blessés, et amputés de Seth Curry et Tobias Harris en raison de la COVID-19, les Sixers ne ressemblaient pas à l’équipe avec la meilleure fiche de la NBA cette saison.

Puisque plusieurs joueurs ont été écartés pour avoir possiblement été en contact avec une personne infectée, les 76ers n’ont pu aligner que sept athlètes. Le minimum imposé par la ligue est de huit, mais Philadelphie a inscrit sur la feuille de match le nom de Mike Scott, qui n’était pas apte non plus à jouer.

Premier choix des Sixers au repêchage de 2020, Tyrese Maxey a pris les choses en main en inscrivant 39 points en 44 minutes sur le parquet.

Les Nuggets, eux, ne se sont pas privé pour utiliser tous les joueurs à leur disposition. Quinze basketteurs ont vu de l’action dans ce match, et c’est Gary Harris qui a inscrit le plus de points avec 21.