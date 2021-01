La Zone payante: l'heure de vérité dans la NFL

Ce que les partisans attendent toute l’année est enfin à nos portes alors que les éliminatoires commencent dans la NFL. La loi du football professionnel est simple et impitoyable alors que le gagnant continue son chemin et que le perdant retourne à la maison bredouille en se demandant ce qu’il aurait pu faire de mieux. Qui continuera son chemin jusqu’à soulever le précieux trophée Vince-Lombardi? La Zone payante a évidemment la réponse à cette épineuse question alors que votre balado préféré examine également toutes les confrontations de la fin de semaine.

Une édition chargée alors que votre trio infernal décortique également le fiasco de Doug Pederson lors du dernier match de la saison régulière des Eagles de Philadelphie, les formations qui ont beaucoup perdu lors de la dernière fin de semaine du calendrier régulier du circuit Goodell, les récompenses aux joueurs les plus méritants selon vos experts favoris et on scrute également à la loupe la situation des pilotes de plusieurs formations après le fameux «Black Monday».

La Zone payante : séries super «wild card»

La jeunesse ou l’expérience? C’est la grande question de la fin de semaine alors que cinq des six affrontements verront un jeune quart-arrière affronter un pivot d’expérience. Venez voir qui vos experts favorisent pour avoir le dessus avec nos prédictions pour les six rencontres de ce marathon de football.

La célèbre chronique «Au bar» est de retour alors que plusieurs invités de choix se sont démarqués lors de la dernière semaine pour accompagner Doug Pederson à notre sympathique bar virtuel. Quelle sera la punition infligée au pilote des Eagles pour avoir mis en danger l’intégrité de la NFL? Il n’y a qu’un seul moyen de le découvrir.

Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.