Rien que la coupe Stanley pour Nathan MacKinnon

Pour l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon, il n’est pas question de penser à un objectif autre que la coupe Stanley cette année.

Le joueur vedette et ses coéquipiers digèrent encore mal leur élimination au deuxième tour des séries 2020 face aux Stars de Dallas. Les premières semaines du calendrier régulier seront importantes pour bien fixer les bases de la formation et se placer en bonne posture au classement de la section Ouest. Toutefois, cela devra être suivi de grandes performances au moment où ça compte.

«Notre but est de remporter la coupe Stanley et pas seulement de batailler durement pour se rendre en séries, a déclaré MacKinnon au site NHL.com, après un premier entraînement sur glace. C’est ce que nous devons faire ici et ç’a commencé aujourd’hui [lundi]. Je crois que nous avons eu une bonne séance et que nous sommes partis du bon pied.»

«Chaque jour, il faudra être un peu meilleur et nous regrouper. On se sent bien, je pense que tout le monde est prêt et en bonne forme. Évidemment, la pression est agréable à ressentir», a-t-il poursuivi en sachant que plusieurs observateurs voient l’Avalanche dominer sa division comprenant les Golden Knights de Vegas.

Aussi, son entraîneur-chef Jared Bednar semble du même avis et estime que ses troupiers sauront relever le défi.

«Selon moi, nous avions ces attentes l’an dernier, mais cette pression extérieure provenant d’ailleurs n’était pas visible, du moins, avant un moment avancé dans la saison, a-t-il affirmé. Maintenant, je pense que c’est une bonne chose. Nous la voulons, nous souhaitons être considérés parmi les favoris.»

Une chance à saisir

Aux yeux de MacKinnon, son équipe doit profiter de la présence de nombreux éléments dangereux comme Mikko Rantanen et Cale Makar pour accéder au sommet de la hiérarchie de la Ligue nationale.

«Vous n’avez pas beaucoup d’occasions de gagner. L’an passé, je croyais que nous en avions une et nous en avons une autre cette année. Sur huit ans de carrière, deux ont représenté des chances uniques. Nous devons tout faire pour ne pas gaspiller nos opportunités et tirer avantage du groupe spécial en place. On devra accomplir le travail éventuellement», a-t-il insisté.

Acquis des Islanders de New York en octobre, le défenseur Devon Toews s’attend également à savourer des succès collectifs rapidement.

«Je n’étais pas là auparavant, mais il est clair que cette équipe a réalisé de nombreux trucs similaires à ce que Tampa Bay a réussi : se défendre avec ardeur, jouer en ayant une structure adéquate et bien diriger l’attaque, a-t-il mentionné en évoquant les derniers champions de la coupe Stanley. Je suis l’un des nouveaux qui tenteront de bien cadrer ici et je veux être une solution pour aider le club à avancer et plus tard gagner une coupe. La chimie est là, nous devons seulement effectuer le pas suivant. Je crois que cette formation a tout ce qu’il faut.»