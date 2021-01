Matt Murray est très heureux à Ottawa

Pour plusieurs, l’année 2020 a été bonne à jeter à la poubelle. Matt Murray, lui, a rarement été aussi heureux qu’au moment de son arrivée avec les Sénateurs d’Ottawa, en octobre dernier.

Le gardien de but est rapidement retombé sur ses pattes après que les Penguins de Pittsburgh l’eurent délaissé au profit de Tristan Jarry. L’athlète de 26 ans se sent à sa place dans la capitale fédérale, surtout que son épouse a récemment donné naissance au premier enfant du couple.

«C’est vraiment l’un des meilleurs moments de ma vie que de devenir père pour la première fois. Je suis heureux que tout se soit bien déroulé. C’est tout de même un moment bizarre avec tout ce qui se passe et ces règlements, mais nous étions prudents avec le bébé», a raconté Murray en vidéoconférence, mardi.

L’Ontarien est au centre d’une reconstruction intéressante amorcée chez les Sénateurs. Les derniers mois ont été très doux pour le portier, qui a hâte de recommencer à jouer.

«C’est une grosse transition que de venir ici. Évidemment de devenir père aussi, a-t-il avoué. C’est une bénédiction que d’être ici et ça me rend heureux. Je passe des moments incroyables ici à date et j’ai hâte de commencer.»

En 2019-2020, Murray a présenté une fiche de 20-11-5 en saison régulière, avec une moyenne de buts alloués de 2,87 et un taux d’efficacité de ,899. Il a ajouté une victoire en séries éliminatoires, lorsque les Penguins ont été écartés par le Canadien de Montréal au tour de qualification.