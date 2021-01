«C'est un deuil que j'ai à faire» - Alexandre Alain

Alexandre Alain a terminé l'année 2020 en prenant une grande décision : il a mis un terme à son contrat avec le CH afin de poursuivre ses études.

«C'est une passion que j'ai depuis 20 ans dans la vie, donc de mettre ça de côté, ce n'est pas facile et c'est un deuil que j'ai à faire», a déclaré Alain à notre collègue Stéphane Turcot. Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus.

L'attaquant, à qu'il lui restait une saison à écouler avant d’être joueur autonome avec compensation avoue que la pandémie a pesé dans la balance.

«J'ai réfléchi plus sur mon avenir en tant que joueur de hockey et ça m'a permis de voir qu'il avait d'autres choses que j'aimais dans la vie. Le hockey c'est un chemin qui me correspondait moins depuis un certain temps.»

«[Joel Bouchard] me respecte là-dedans. Il me respecte aussi comme personne. Je n'étais pas le joueur de hockey classique. J'allais à l'école même si je jouais chez les pro.

«J'ai connu la maladie en 2013 lorsque j'ai eu une tumeur au bas du dos. Ça m'a fait réaliser que tu ne dois pas attendre pour être le plus heureux possible», a conclu le Québécois.

Jamais repêché, Alain a récolté 19 buts et 52 points en 132 matchs au cours des deux dernières campagnes avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. Il avait précédemment porté les couleurs des Olympiques de Gatineau et de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, entre 2013 et 2018.