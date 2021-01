Un retour qui fait plaisir à Kristopher Letang

Les Penguins de Pittsburgh ont effectué plusieurs changements au niveau de leur personnel d’entraîneurs et le retour de Todd Reirden rend particulièrement heureux le défenseur Kristopher Letang.

L’homme de 49 ans a été embauché à titre d’instructeur adjoint, lui qui a perdu son poste d’entraîneur-chef des Capitals de Washington lors de la dernière saison morte. Reirden avait été l’un des adjoints chez les «Pens» de 2010 à 2014.

«Moi et Todd avons une relation spéciale. Il s’agit d’un entraîneur et d’un homme qui m’a pris sous son aile, et qui a passé de nombreuses heures à travailler sur mon jeu, a indiqué Letang, lundi, au cours de son point de presse en prévision de la campagne 2020-2021. À l’époque, je travaillais sur tellement d’éléments. Il est toujours aussi excité, même si je suis rendu l’un des plus vieux gars.»

L’arrière a aussi vanté les qualités humaines de l’instructeur.

«C’est quelqu’un qui a une belle écoute, a-t-il dit. Il aime s’asseoir avec les gars et discuter d’idées. [...] Il place les gars dans des situations où ils peuvent connaître du succès. Il n’a pas peur d’essayer des choses.»

Plus rapide

Il n’y a pas seulement les changements derrière le banc qui plaisent au défenseur québécois.

«Je pense que nous sommes devenus une équipe plus rapide. Tous les nouveaux gars amèneront plus de rapidité», a exprimé Letang.

Durant la dernière saison morte, les Penguins ont ajouté les attaquants Evan Rodrigues, Mark Jankowski, Sam Lafferty et Jonathan Gruden. Ils n’ont toutefois pas fait de changement majeur à leur formation, ce qui plaît également à Letang.

«Les éléments centraux de notre équipe sont toujours les mêmes. Nous avons toujours le même noyau. C’est donc plaisant de retrouver des visages familiers, en même temps que d’en découvrir des nouveaux.»

Letang et les Penguins amorceront leur campagne 2020-2021 le mercredi 13 janvier contre leurs rivaux de toujours, les Flyers de Philadelphie.