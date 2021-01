Tatum casse les Pistons

Une brillante performance de Jayson Tatum a permis aux Celtics de Boston de vaincre les Pistons de Detroit 122 à 120, dimanche, au Little Caesars Arena.

En fin de rencontre, l’athlète de 22 ans a réalisé un tir de deux points pour donner l’avance aux siens. Sur la séquence suivante, il a bloqué une tentative de trois points de Blake Griffin, ce qui a scellé le résultat de la partie.

Au total, Tatum a réalisé une performance de 24 points, huit rebonds et 12 mentions d’assistance. C’est toutefois Jaylen Brown qui a inscrit le plus de points pour les vainqueurs, lui qui en a amassé 31.

Du côté des Pistons, c’est Jerami Grant qui a animé le spectacle. En un peu plus de 34 minutes de jeu, l’ailier a réussi 22 points, six rebonds et deux aides. Griffin a été limité à seulement 13 points. Ce dernier était de retour au jeu après avoir raté le dernier match du club du Michigan.

Contre les Celtics, les Pistons ont perdu les services Josh Jackson. Le jeune homme de 23 ans s’est blessé à une cheville au troisième quart.

Pour leur prochain affrontement, les Pistons se mesureront aux Bucks à Milwaukee, lundi soir. La même journée, les Celtics affronteront les Raptors de Toronto. L’unique formation canadienne de la NBA a connu le bonheur de la victoire une seule fois en six sorties cette saison.