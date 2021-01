Laurence St-Germain fait preuve de constance

(Sportcom) – En dépit d’un léger manque d’agressivité et de quelques erreurs techniques, Laurence St-Germain est parvenue à se classer 19e, dimanche, au slalom de la Coupe du monde de Zagreb, en Croatie. Une performance qui démontre qu’elle a sa place parmi l’élite mondiale de la discipline.

«J’ai bien skié aujourd’hui [dimanche], mais j’ai manqué d’agressivité, surtout dans ma première descente. Ma deuxième manche a été bien meilleure, mais j’ai fait une erreur dans le dernier mur de la piste et ça m’a coûté un peu de temps», a expliqué St-Germain qui termine à un peu plus de trois secondes du podium.

Il s’agissait d’une deuxième sortie cette semaine pour la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges qui avait conclu au 21e rang, mardi, à Semmering (Autriche). L’auteure de deux tops-10 à Levi lors de la première compétition de la saison s’est d’ailleurs dite satisfaite du travail accompli au cours des derniers jours.

«C’est sûr que j’aurais aimé reproduire les résultats obtenus en Finlande, mais ça prouve que mon ski est là et que je suis capable d’être constante parmi les meilleures au monde», a conclu celle qui profitera de trois jours de congé avant de reprendre l’entraînement en vue de la Coupe du monde de Flachau, en Autriche, prévue le 12 janvier.

Vlhova l’emporte, Clément écartée de la seconde manche

Exclue du podium plus tôt cette semaine à Semmering, la Slovaque Petra Vlhova a cette fois-ci remporté la victoire grâce à un cumulatif de 1 min 59,08 s, sa troisième de la saison à cette épreuve. L’Autrichienne Katharina Liensberger (+0,05 seconde) et la Suisse Michelle Gisin (+0,22 seconde) ont respectivement mis la main sur l’argent et le bronze.

L’Ontarienne Erin Mielzynski (+1,40 seconde) a quant à elle signé le meilleur résultat canadien en se classant cinquième.

Pour sa part, la Québécoise Justine Clément n’a pu se qualifier pour la seconde manche réservée aux 30 meilleures skieuses. L’athlète de Bécancour a complété sa seule descente du jour avec un chrono de 1 min 4,67 s.

Mercredi, ce sera au tour du Montréalais Simon Fournier de fouler la piste de la capitale croate à l’occasion du slalom masculin.