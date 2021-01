Mika Zibanejad devra patienter

Mika Zibanejad ne sera pas de la première séance d’entrainement des Rangers de New York sur la patinoire lundi.

Le directeur général de l’équipe, Jeff Gorton, a précisé que l’état de santé de l’attaquant sera réévalué au jour le jour, a rapporté LNH.com.

Zibanejad a mené les Rangers avec 41 buts, un sommet personnel, l’an dernier. Il a conclu la saison avec une récolte de 75 points en 57 matchs. Il a terminé deuxième chez les Rangers à ce chapitre, derrière Artemi Panarin (95 points).

Outre Zibanejad, l’attaquant Justin Richards et le gardien Keith Kinkaid seront également absents lundi.

«Pour l’instant, on les réévalue au jour le jour. On espère que ce ne soit pas du long terme et qu’ils seront de retour sur la glace le plus rapidement possible», a indiqué Gorton.