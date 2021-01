Le Real aux commandes

Accroché à Elche mercredi (1-1), le Real Madrid s'est remis d'aplomb face au Celta Vigo (2-0) grâce au duo Asensio-Vazquez et a pris provisoirement la tête de la Liga samedi soir, lors de la 17e journée.

L'équipe de Zinédine Zidane devance d'un point l'Atlético Madrid qui se rend dimanche à Alavés. Un avantage comptable tout relatif sur les Colchoneros qui auront encore deux matches en retard à jouer après celui de dimanche.

Face au Celta, 8e du championnat, le Real a assuré l'essentiel dans son stade Alfredo Di Stefano: commencer l'année 2021 par un succès après son faux pas chez le promu Elche lors du dernier match de 2020.

Iago Aspas (9 buts, 6 passes décisives) face à Karim Benzema (8 buts, 5 passes): le match promettait une belle opposition entre les deux meilleurs buteurs et passeurs de la Liga, mais ils sont finalement restés muets. Aspas a même dû céder sa place sur blessure à la 51e minute

C'est Lucas Vazquez, servi par Marco Asensio, qui a ouvert le score de la tête pour le Real (1-0, 6e). Le même duo a sévi au début de la seconde période. Vazquez a cette fois offert la balle du deuxième but à Asensio (2-0, 53e).

Karim Benzema, capitaine en l'absence de Sergio Ramos (malade), a failli inscrire le troisième but madrilène mais ses frappes sont passées de peu à côté (63e) et au dessus (89e).

Fekir rate un penalty

En début de soirée, le Betis Séville a manqué l'occasion de s'offrir le derby face au Séville FC (1-1) dans son stade Benito Villamarin.

Menés au score après l'ouverture du score de Suso (48e), les joueurs de Manuel Pellegrini ont égalisé sur penalty grâce à Sergio Canales, mais à un quart d'heure de la fin Nabil Fekir a manqué un deuxième penalty, qu'il avait lui-même obtenu. De quoi prolonger la période de doute que traverse l'international français qui n'a plus marqué et délivré de passe décisive depuis plus de trois mois.

Au classement, Séville cède sa quatrième place à Villarreal, vainqueur dans l'après-midi de Levante (2-1), alors que le Betis gagne provisoirement une place (9e) malgré ce nul à domicile.

Lors d'un duel pour le maintien, Valladolid s'est éloigné de la zone rouge (14e) en s'imposant 1-0 à Getafe (15e) grâce à un but de son attaquant israélien Shon Weissman.

Outre le déplacement de l'Atlético à Alavés dimanche, la Real Sociedad, troisième, reçoit son voisin Osasuna.

Loin derrière le trio de tête, le FC Barcelone, 6e à 11 points du Real, mais avec un match en retard, doit absolument s'imposer chez la lanterne rouge Huesca après son nul face à Eibar (1-1)

En dehors du terrain, le club catalan traverse également une période compliquée entre la prochaine élection d'un nouveau président et l'incertitude autour de l'avenir de Lionel Messi, dont le contrat prend fin en juin prochain.

Arsenal enchaîne et écrase West Brom

Un doublé d'Alexandre Lacazette a permis aux Gunners d'initier une série positive après une collection de sept matches sans victoire qui les avaient fait glisser à la 15e place du classement.

Les hommes de Mikel Arteta, grâce à cette victoire face à l'avant-dernier, remontent au 11e rang.

Kieran Tierney et Bukayo Saka ont inscrit les deux premiers buts avant que Lacazette n'alourdisse le score.

Après sa déroute 5-0 contre Leeds, West Brom et son manager Sam Allardyce ont encaissé 9 buts en deux matches.

Leipzig gagne et reprend la tête au Bayern

Leipzig s'est imposé samedi 1-0 à Stuttgart et prend provisoirement la tête de la Bundesliga avec un point d'avance sur le Bayern Munich, contraint de battre dimanche l'avant-dernier Mayence pour conserver seul son fauteuil de leader.

Le jeune international espagnol Dani Olmo a marqué l'unique but de la rencontre pour Leipzig (1-0, 67e), qui a globalement dominé le promu Souabe mais s'est heurté à un bloc défensif très mobile et bien organisé.

Avec 31 points en 14 journées, le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions devance Munich (30 points) et Leverkusen (28 pts), qui a perdu samedi l'occasion de rester au contact de la tête en s'inclinant 2-1 à Francfort.

L'entraîneur Julian Nagelsmann a beau répéter que ses « joueurs sont des machines », le RB a cette fois eu beaucoup de mal à hausser suffisamment le rythme pour déséquilibrer son adversaire.

Ses hommes auraient pourtant pu ouvrir le score dès la 22e minute, si le gardien suisse de Stuttgart Gregor Kobel n'avait pas acrobatiquement détourné sur sa barre un pénalty tiré par Emil Forsberg.

Ensuite, les futurs adversaires de Liverpool en 8e de finale de C1 ont eu beau dominer en milieu de terrain, ils ont dû attendre la délivrance pendant plus d'une heure.

Servi par Marcel Sabitzer, le feu follet espagnol Angeliño a centré dans la surface pour son compatriote Olmo, qui a finalement repris victorieusement de volée dans les six mètres (67e).

La fin de match a toutefois donné des sueurs froides à Nagelsmann, notamment lorsque son gardien Peter Gulacsi a gagné un duel difficile face à Waldemar Anton à la 86e minute.

Derrière le trio Leipzig-Bayern-Leverkusen, la quatrième place, la dernière à donner un accès direct à la Ligue des champions, est occupée pour quelques heures par le club surprise de ce début de saison, l'Union Berlin.