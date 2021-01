L’Allemagne sort la tête haute

Équipe la plus éprouvée par la COVID-19 des 10 inscrites au Mondial junior, l’Allemagne a finalement vu son parcours prendre fin samedi, en quart de finale.

La formation allemande s’est inclinée de façon plus qu’honorable face aux Russes, par la marque de 2 à 1.

Lorsqu’elle a été démolie 16 à 2 par le Canada en début de tournoi, peu de gens donnaient cher de la peau de l’équipe allemande au Mondial junior. Rappelons qu’à ce moment, les Allemands devaient composer avec huit joueurs en quarantaine en raison de tests positifs au coronavirus.

Stützle inspirant

Petit à petit, les joueurs sont revenus au jeu et l’Allemagne a renversé la vapeur, aidée grandement par le jeu inspiré de leur capitaine et espoir des Sénateurs d’Ottawa, Tim Stützle, qui a terminé le tournoi avec une récolte de 10 points en cinq parties. Samedi encore, il a été la bougie d’allumage de sa formation, qui est passée bien près de jouer un vilain tour aux Russes.

«Nous pouvons être très fiers du tournoi qu’on a connu, a mentionné Stützle après la rencontre. Je suis très fier de tous les joueurs, mais aussi du personnel qui a tout fait pour nous aider. C’est décevant de perdre ce match puisque nous avons eu nos chances, mais ce fut un honneur pour moi d’être le capitaine de cette équipe. Nous sommes parvenus à nous rendre en quart de finale pour la première fois de notre histoire. Je crois que ça veut tout dire.»

Direction la LNH?

Maintenant, ce que les partisans des Sénateurs d’Ottawa veulent savoir : est-ce qu’ils pourront voir Stützle à l’œuvre, dans l’uniforme des Sens, dès la prochaine saison ?

Chose certaine, celui qui a été réclamé après Alexis Lafrenière et Quinton Byfield au premier tour de la séance de repêchage de la LNH en octobre, participera au camp d’entraînement de l’équipe. «Le match vient de se conclure et je ne suis pas au courant de tous les détails. Par contre, j’ai un vol prévu ce soir [samedi] en direction d’Ottawa. Tout n’est pas encore fixé à 100 %. Pour le moment, je me concentre à me remettre du match d’aujourd’hui. Par contre, j’espère jouer dans la LNH cette saison. C’est mon but à 100 % et je vais travailler fort pour l’accomplir», a-t-il expliqué.

Selon le chroniqueur de Postmedia Bruce Garrioch, Stützle devra toutefois se soumettre à un isolement volontaire de sept jours avant de pouvoir participer à son premier entraînement avec les Sénateurs.