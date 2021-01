Drew Doughty veut fermer le clapet de ses détracteurs

Âgé de 31 ans, le défenseur des Kings de Los Angeles Drew Doughty est bien au fait des critiques à son endroit et il compte bien remettre les pendules à l’heure et redevenir la pierre d’assise qu’il a déjà été.

Alors que les Kings sont au cœur d’un processus de reconstruction, ils ont raté les séries éliminatoires lors des deux dernières saisons. Une situation que Doughty n’avait jamais vécue auparavant.

Au cours de ces deux campagnes, le lauréat du trophée Norris en 2016 a montré un différentiel cumulatif de -50. Mais à ses yeux, il peut encore être dominant dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Beaucoup de gens ne me considèrent plus comme un bon joueur, a-t-il dit lors d’une vidéoconférence, récemment. Et donc tout cela devient personnel et tout cela me pousse à être meilleur cette année pour rendre notre équipe meilleure.»

«Les dernières années ont été très dures, je n’ai jamais vécu quelque chose de semblable de toute ma vie, a-t-il fait valoir. Je le dis comme si c’était la fin du monde et ce n’est pas le cas. Mais c’est nul perdre, et je prends évidemment beaucoup de responsabilités pour ça.»

Frustrant

Doughty a d’ailleurs passé la majorité de la longue pause forcée au Canada, et il a avoué avoir regardé très souvent les réseaux sportifs canadiens. Lorsqu’il a entendu certaines analyses à son sujet, sa motivation n’a été que renforcée.

«J’ai vu des gars qui ne m’intégraient pas dans la formation olympique, a dit Doughty. Et ça me frustre. Je n’entends pas ça de mes pairs, jamais. Alors ce sont les médias. Vous pouvez vérifier si vous voulez le constater.»

Quoi qu’il en soit, Doughty estime que cette pause a été bénéfique pour lui puisqu’il est maintenant en pleine forme. Il souhaite maintenant pouvoir profiter d’un peu plus de stabilité pour bien entreprendre cette saison.

Ce pourrait être le cas puisqu’il a été jumelé avec Olli Maatta, récemment obtenu des Blackhawks de Chicago, dès le premier jour du camp d’entraînement.

«Je ne veux pas trouver des excuses. Mais quand tu joues avec six ou sept partenaires différents, c’est difficile de trouver du rythme. Avec Olli, je pense que nous pourrons jouer ensemble non seulement cette saison, mais pour plusieurs saisons à venir.»

«Il est intelligent. C’est un vétéran dans cette ligue. Il porte attention aux détails. Il aura assimilé tous les systèmes [de jeu] d’ici la fin de semaine sans problème. C’est probablement déjà le cas. Mais c’est juste excitant parce que nous jouons de la même façon. Nous réfléchissons. Nous ne sommes pas nécessairement les patineurs les plus rapides.»