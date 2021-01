Trevor Lewis veut déménager au Canada

Le vétéran Trevor Lewis tentera de convaincre les Jets de Winnipeg de lui offrir un contrat lors du camp d’entraînement après avoir accepté un essai professionnel avec le club.

Le nom de Lewis figurait en effet à la liste de 42 joueurs qui seront présents à l’ouverture du camp lundi. Le Québécois Jimmy Oligny a également obtenu un essai, lui qui est actuellement joueur autonome sans compensation.

Lewis a disputé 674 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH), toutes avec les Kings de Los Angeles. Repêché au premier tour par le club californien (17e au total) lors du repêchage de 2006, il a totalisé 70 buts et 163 points. En 2019-2020, il a inscrit six buts et ajouté autant de mentions d’aide en 56 matchs.

Oligny, originaire de Saint-Michel, est quant à lui à la recherche d’un deuxième contrat dans la LNH, lui qui est toujours en quête d’une première rencontre dans le circuit Bettman.

Par ailleurs, les noms de Bryan Little, David Gustafsson et Marko Dano figuraient dans la section des blessés dans cette liste publiée vendredi par les Jets.