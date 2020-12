Pierre-Luc Dubois s'entend avec les Blue Jackets

Les Blue Jackets de Columbus ont accordé jeudi un contrat de deux ans, d'une valeur annuelle de 5 millions $, à l'attaquant Pierre-Luc Dubois.

«Je suis ravi d’avoir conclu une entente et de pouvoir revenir sur la glace et jouer à nouveau au hockey, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, a déclaré Dubois dans un communiqué. J'ai beaucoup de chance et j'ai hâte d'être avec mes coéquipiers au camp et au début d'une nouvelle saison.»

En 70 rencontres la saison dernière, Dubois a amassé 49 points, dont 18 buts. Il a également présenté un différentiel de -2. Il a ajouté 10 points, dont quatre buts, en 10 matchs éliminatoires. D'ailleurs, l'entraîneur-chef John Tortorella s'en était pris à Dubois lors de ces séries (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Plus tôt dans la journée, des rumeurs circulaient à son endroit puisqu'il n'était pas à Columbus en vue du camp d'entraînement.

«Pierre-Luc est un jeune joueur talentueux avec un grand potentiel, et nous attendons avec impatience la suite de sa croissance et de son développement, ainsi que les précieuses contributions qu'il apportera à notre équipe, a quant à lui affirmé le directeur général Jarmo Kekalainen.

«Je tiens à remercier mon personnel, ainsi que Pat Brisson et son groupe, pour leur professionnalisme et leurs efforts pour finaliser cet accord avant le début du camp d'entraînement afin de garantir que notre équipe se concentre sur l'avenir et l'atteinte de ses objectifs pour la saison à venir.»

En 234 affrontements dans la Ligue nationale de hockey, le choix de premier tour (3e au total) des Blue Jackets en 2016 a récolté 65 buts et 93 mentions d'aide pour un total de 158 points.