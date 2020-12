Les Penguins devront s’adapter

Les Penguins de Pittsburgh se préparent à la saison 2020-2021, comme toutes les autres formations de la Ligue nationale de hockey (LNH), et l’entraîneur-chef Mike Sullivan a identifié les aspects que son équipe allait devoir travailler.

Il ne reste déjà que deux semaines avant le match d’ouverture des «Pens», prévu face aux Flyers de Philadelphie le 13 janvier. Le camp d’entraînement de l’équipe sera primordial, puisqu’il n’y aura aucun match préparatoire.

«Ce sera l’un des défis. Je sais que notre jeu à cinq contre cinq est une priorité, et c’est ce que nous pratiquerons lors du camp, a indiqué Sullivan, lors d’un point de presse, mardi. Nous ferons des matchs intraéquipes. Nous voulons simuler l’expérience de vraies rencontres.»

À l’entre-saison, les Penguins n’ont pas fait d’ajouts de premier plan. Ils ont tout de même fait l’acquisition de Kasperi Kapanen, qui pourra jouer un rôle sur les deux premiers trios, et des défenseurs Cody Ceci et Michael Matheson, qui solidifieront la brigade défensive.

Des places pour les jeunes

Sullivan aura un casse-tête entre les mains, puisqu’il sera privé des services de Zach Aston-Reese, qui a été opéré à une épaule en août. L’entraîneur-chef a indiqué que la remise en forme du jeune joueur se déroulait comme prévu. Il devrait toutefois rater le début de la saison et quelqu’un devra remplir son poste.

«Lorsque vous regardez la profondeur de notre équipe et de nos deux derniers trios, je crois que ce sera très compétitif», a-t-il reconnu.

«La chose positive à propos de notre équipe est que nous connaissons bien les gars qui lutteront pour un poste sur l’alignement LNH. J’ai hâte de voir plusieurs de nos jeunes gars et de constater leurs progrès.»

Pour le camp d’entraînement, les Penguins ont invité plusieurs espoirs qui auront l’occasion de compétitionner pour un poste. Le «taxi squad» de six joueurs permettra aussi à plusieurs d’entre eux d’obtenir des opportunités.

Les Québécois Frederick Gaudreau, Sam Poulin et Nathan Légaré, à l’attaque, le défenseur Pierre-Olivier Joseph et les gardiens Maxime Lagacé et Alex D’Orio auront l’occasion de se faire valoir.

«Nous essaierons de mettre sur pied un camp compétitif et donner aux gars l’opportunité de performer, mais nous ne sommes pas différents des autres équipes. Nous avons tous les mêmes défis», a conclu Sullivan, faisant référence aux autres équipes du circuit.