Dwayne Haskins est largué par son équipe

Le quart-arrière de l’équipe de football de Washington Dwayne Haskins a déjà connu de meilleures semaines. L’athlète de 23 ans subit présentement les conséquences de sa propre négligence et a d’ailleurs été libéré par l’organisation, lundi.

La semaine dernière, des photographies et des vidéos ont montré le choix de premier tour en 2019 en train de faire la fête sans masque dans ce qui semble être un club de danseuses. Les conséquences ont été lourdes : Haskins a reçu une amende de 40 000 $ et s’est vu retirer le titre de capitaine de l’organisation.

À lire aussi: La sortie aux danseuses lui coûte cher

Haskins devra désormais faire ses valises, lui qui a été critiqué dans le passé pour son immaturité et ses mauvaises habitudes à l’entraînement. Il avait notamment reçu une amende 5000 $ en octobre pour avoir invité un ami à l’hôtel, en pleine pandémie.

«Cet après-midi [lundi], j’ai rencontré Dwayne et je l’ai informé que nous allions le libérer. Je lui ai dit que ce serait mieux ainsi pour les deux parties. Nous voulons remercier Dwayne pour sa contribution des deux dernières saisons et lui souhaitons le meilleur pour la suite», a annoncé par voie de communiqué l’entraîneur-chef Ron Rivera.

Défaite coûteuse

Lundi, Rivera n’a pas eu le choix de se tourner vers le joueur problématique en raison de la blessure du partant Alex Smith. Sans doute ébranlé par les événements, le quart a lancé deux interceptions et a été confiné au banc pendant le quatrième quart de la défaite de 20 à 13 de Washington face aux Panthers de la Caroline.

Le classement est serré dans la section Est de l’Association nationale et Washington (6-9) aurait pu assurer sa qualification en remportant ce duel. À l’approche de la dernière semaine d’activités, l’équipe de la capitale américaine devra avoir à l’œil les Cowboys de Dallas et les Giants de New York, qui pourraient lui ravir son poste en éliminatoires.

«Sûrement la plus dure semaine de ma vie, avait indiqué Haskins aux journalistes, dimanche, avant la nouvelle de son congédiement. Je veux seulement rebondir et aller de l’avant et prier pour remettre ma vie en ordre.»

«Parfois, être humain ne suffit pas», a-t-il ajouté.

En 2020, Haskins a lancé cinq passes de touché contre sept interceptions en sept matchs. Il en était à la deuxième année de son contrat de recrue de quatre ans lui rapportant au moins 14 millions $.

Une réaction

Par ailleurs, le pivot a réagi à sa libération sur son compte Twitter.

«Mon temps avec l’équipe de football de Washington est malheureusement terminé. Je remercie le club et les partisans pour cette opportunité de jouer pour l’équipe de mon enfance, a-t-il écrit. Je prends pleinement la responsabilité de n’avoir pas atteint les standards d’un quart-arrière de la NFL. Je vais devenir un meilleur homme et un meilleur footballeur avec cette expérience.»