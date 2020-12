Beterbiev a la COVID-19; son combat reporté

Le boxeur Artur Beterbiev a révélé lundi sur ses réseaux sociaux qu’il avait été testé positif à la COVID-19, et que son combat face à l’Allemand Adam Deines, prévu pour le 30 janvier prochain à Moscou, avait été reporté à une date ultérieure.

«Chers amis! Malheureusement, j’ai le coronavirus», a indiqué le Montréalais d’origine tchétchène sur Instagram.

«J’essaierai de m’en remettre le plus rapidement possible pour retourner à ma préparation. J’espère que vous comprendrez et que vous me soutiendrez», a-t-il ajouté.

Le combat entre Beterbiev (15-0, 15 K.-O.) et Deines (19-1-1, 10 K.-O.) avait déjà été reporté une fois en septembre lorsque le champion unifié avait subi une fracture aux côtes lors de son camp d’entraînement. Le combat devait alors être tenu le 23 octobre.

Beterbiev devait initialement remonter dans le ring face à Fanlong Meng le 28 mars dernier, au Centre Vidéotron de Québec, mais la pandémie a forcé le report du combat. Des problèmes de visa ont ensuite affecté le Chinois, si bien que Deines a été appelé en relève.