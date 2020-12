Une légende des Braves s’éteint

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a annoncé le décès de l’ancien lanceur des Braves d’Atlanta Phil Niekro dimanche.

Le membre du Temple de la renommée du baseball s’est éteint à l’âge de 81 ans.

«Phil Niekro était l'un des lanceurs les plus distinctifs et mémorables de sa génération. Au siècle dernier, aucun artilleur n’a lancé plus que les 5 404 manches de Phil. Sa “balle-papillon“ lui a permis d’être sélectionné cinq fois pour le match des étoiles, de connaître trois saisons de 20 victoires chez les Braves d'Atlanta, d’atteindre le cap des 300 victoires, et finalement, de faire son entrée à Cooperstown.»

Niekro a évolué 24 saisons dans les ligues majeures, dont 21 avec les Braves, qui ont aussi joué à Milwaukee. Il a également porté les uniformes des Indians de Cleveland, des Yankees de New York et des Blue Jays de Toronto.

En carrière, le natif de l’Ohio a maintenu un dossier de 318-274 et une moyenne de points mérités de 3,35.