Le plus grand retour de l'histoire

Publié aujourd'hui à 08h23

Mis à jouraujourd'hui à 08h23

Il y a 20 ans aujourd’hui (27 décembre 2000), Mario Lemieux effectuait un retour au jeu mémorable.

Après avoir pris sa retraite trois ans auparavant (44 mois d'absence) en raison de maux de dos et après être devenu le propriétaire des Penguins de Pittsburgh l’année précédente, Lemieux avait décidé de revenir à la compétition à l’âge de 35 ans.

Il devenait ainsi le troisième joueur de l’histoire à revenir au jeu après avoir été intronisé au Temple de la renommée après Gordie Howe et Guy Lafleur.

Surnommé «Le Magnifique», Lemieux avait salué son retour de brillante façon avec une récolte d’un but et deux passes dans une victoire de 5-0 contre les Maple Leafs de Toronto.

Il n’avait fallu que 33 secondes de jeu pour que Lemieux se signale. À sa première présence, il avait récolté son premier point grâce à une passe sur le but de Jaromir Jagr.

Les succès de Lemieux ne s’étaient pas arrêtés seulement à ce match du 27 décembre 2000. À ses 20 premières rencontres, il avait marqué 19 buts et récolté 37 points prouvant à la planète entière qu’il était encore et toujours un joueur d’exception.

Lemieux avait finalement complété la saison 2000-01 avec 35 buts, 41 passes et 76 points en seulement 43 parties. Encore plus impressionnant étant donné qu’il avait amorcé sa saison à la fin du mois de décembre, Lemieux avait terminé au deuxième rang au scrutin pour le trophée Hart (joueur le plus utile), un honneur qui avait finalement été décerné à Joe Sakic.

Si on compile les statistiques individuelles de tous les joueurs de la LNH à partir du 27 décembre cette année-là jusqu’à la fin de la saison régulière, Lemieux avait terminé deuxième pour les buts (devancé par Pavel Bure avec 40) et deuxième également pour les points.

MENEURS POINTS SAISON 2000-01

DU 27 DÉCEMBRE – FIN SAISON RÉGULIÈRE

1-Jaromir Jagr : 84 points

2-Mario Lemieux : 76 points

3-Joe Sakic : 70 points

4-Pavel Bure : 62 points

5-Martin Straka : 62 points

Mario Lemieux allait finalement jouer jusqu’à l’âge de 40 ans permettant notamment au Canada de remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2002 et la Coupe du monde en 2004.

Selon moi, le retour au jeu de Mario Lemieux en 2000 demeure l’un des plus grands moments dans l’histoire du hockey.