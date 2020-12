Les Padres frappent un gros coup

Les Padres de San Diego ont frappé un coup de circuit, dimanche soir, en faisant l’acquisition de l’as lanceur des Rays de Tampa Bay Blake Snell.

Selon The Athletic, la formation floridienne fera le plein d’espoirs en retour de son artilleur. Le lanceur droitier Luis Patino, le receveur Francisco Mejia, le joueur de premier but Blake Hunt et le releveur Cole Wilcox s’ajoute à l’organisation des Rays.

Snell a connu sa meilleure saison en 2018, alors qu’il avait remporté 21 matchs, un sommet dans le baseball majeur, en plus de conserver une moyenne de points mérités de 1,89. Il avait aussi retiré 221 frappeurs sur des prises. Ces statistiques lui avaient permis de gagner le trophée Cy Young, remis au meilleur lanceur de la saison, dans la Ligue américaine.

Lors de la saison écourtée, en 2020, l’athlète de 28 ans a gagné quatre matchs, tout en conservant une moyenne de points mérités de 3,24. Il a permis aux Rays de se rendre jusqu’en Série mondiale, où la formation floridienne s’est inclinée en six matchs contre les Dodgers de Los Angeles.

Il reste encore trois saisons au contrat de Snell. L’artilleur obtiendra son autonomie par la suite.